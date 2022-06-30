У Львові заборонили діяльність московського патріархату

Під час сесії Львівська міська рада ухвалила рішення заборонити на території Львівської міської територіальної громади діяльність Української православної церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької церкви "Група Догнала".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Юрій Ломага.

Депутати дійшли висновку, що діяльність цих структур має антидержавний та антиукраїнський характер.

"А враховуючи факти, що сталися на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, ми ухвалили відповідне рішення", - пояснив депутат.

Наголошується, що представники УПЦ московського патріархату та "Групи Догнала" діяли з метою створити штучне протистояння та розкол українського суспільства на релігійній основі, щоб розділити український народ.

Ще у травні у Бориславі Львівської області міська рада також заборонила діяльність Української православної церкви московського патріархату. До цього у Броварах Київської області та в Конотопі Сумської області ухвалили аналогічні рішення.

Слід зазначити, що, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", 51% українців виступають за заборону УПЦ, а її розрив із Московським патріархатом хочуть уже 74%.