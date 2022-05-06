Московський патріархат під забороною: у Броварах запровадили "особливий режим" для об'єктів УПЦ

Броварська міська рада Київської області ухвалила рішення про зупинення діяльності Української православної церкви на території громади на період воєнного стану. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Броварів Ігор Сапожко.

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"Московський патріархат під забороною!.. Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковний громад УПЦ МП і введено особливий режим їхньої роботи. Під забороною буде проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів", — написав він.

Нагадаємо також, що днями Конотопський мер Сумської області Артем Семеніхін, який представляє "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", підписав розпорядження про "заборону діяльності УПЦ Московського патріархату як такої, що несе загрозу національній безпеці".

Правову сторону питання мер не прокоментував, але пояснив потребу такої заборони необхідністю "консолідації суспільства, недопущення релігійного розколу та антиукраїнської діяльності", оскільки вважає вказану організацію "агентурною мережею" Федеральної служби безпеки Росії.

Зазначимо, що згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного місяць тому, 51% українців виступали за заборону УПЦ, а 74% за її розрив із Російською православною церквою, у складі якої та має широку автономію.

При цьому ще 26 березня до Верховної Ради був внесений законопроєкт №7213, який передбачає заборону діяльності УПЦ. Автори документа в пояснювальній записці вказують, що ця релігійна організація є "розвідувально-диверсійною структурою, яка всі ці роки працювала і продовжує працювати на користь Путіна". Документ поки що парламентом не розглядався.