В Україні зруйновано або пошкоджено через війну вже понад 40 православних храмів (КАРТА)

Війна Росії проти України призвела до руйнування чи пошкодження починаючи з 24 лютого щонайменше 59 культових об'єктів у восьми областях, у тому числі вже понад 40 православних храмів. Такі дані наводить Держслужба з етнополітики та свободи совісті.

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"У той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про "захист православ'я", агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України", - наголошують у відомстві.

Зокрема, постраждали релігійні об'єкти у Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Пошкодження, зокрема, отримали протестантські церкви, мечеті, синагоги, релігійні освітні установи та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.

У Держетнополітики також створили онлайн-карту таких об'єктів та наводять дані про всі відомі зруйновані або пошкоджені культові установи.

Нагадаємо, що раніше Міністерство культури та інформаційної політики закликало громадян надсилати фото- та відеосвідчення руйнуванm та пошкодженm російськими військами будь-яких об'єктів історичної спадщини, культових та культурних установ.

Крім того, за підтримки української влади було запущено проект "Росія заплатить" щодо збору інформації про об'єкти, зруйновані внаслідок війни, яку ця країна розв'язала проти України.