"Росія заплатить": Влада України запустила ресурс зі збору інформації про зруйновані будинки та інфраструктуру

Аналітичний центр KSE Institute спільно з Офісом президента та Міністерством економіки України запустили проект "Росія заплатить" зі збору інформації про об'єкти, що були зруйновані чи продовжують руйнуватися внаслідок війни, яку Росія розв'язала проти України.

Як повідомляє Київська школа економіки, на спеціальному сайті damaged.in.ua, а також за допомогою чат-бота Damage_in_ua_bot кожен зможе надати інформацію про збитки, завдані війною. Цю інформацію влада обіцяє використати в якості доказів у міжнародних судах для відшкодування Росією завданих збитків.

Кожному, хто надаватиме інформацію про руйнування, буде забезпечена конфіденційність даних. Також не оприлюднюватиметься інформація про конкретні руйнування. Публічно під час воєнного стану буде доступна лише узагальнена статистика. Вся надана інформація перевірятиметься і верифікуватиметься командою аналітиків.

Ресурс уже містить інформацію, зібрану командою КШЕ та волонтерами, про пошкодження інфраструктури та житлових будівель за перші 14 днів війни. Інформація базується на аналізі понад 1800 повідомлень громадян, уряду, місцевих органів влади про втрати та пошкодження по всій країні.

В даний час пошкоджені та/або повністю зруйновані щонайменше 200 освітніх закладів, 30 закладів охорони здоров'я, 8 церков, 1600 житлових будинків, 19 адміністративних будівель, 23 заводи або склади та п'ять електростанцій.

Крім того, зруйновано або виведено з ладу понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, 12 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів.

Загальна оціночна вартість пошкоджених та зруйнованих об'єктів, за попередньою оцінкою КШЕ, у разі їх повного руйнування може становити до 1,5 трильйона гривень або до 54,3 мільярда доларів.

Вартість відновлення, ймовірно, буде значно більшою, оскільки будуть необхідні демонтаж зруйнованих будівель/об'єктів та відновлення значної кількості з них з нуля.

"За перші 10 днів війни загинули понад 1400 цивільних громадян нашої країни, з них понад 50 дітей. Знищені або пошкоджені численні важливі інфраструктурні об’єкти, десятки шкіл, лікарень, мостів, аеропортів, доріг, понад 1600 житлових будинків, а також найбільший літак у світі «Мрія». Ми не зможемо повернути життя наших громадян, які загинули в цій війні. Але ми обов’язково переможемо і відбудуємо нашу Україну. А агресор повинен взяти на себе відповідальність за всі збитки", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Однак зазначені оцінки не є вичерпними, оскільки інформація про численні пошкодження та руйнування може бути відсутньою через відсутність можливості у громадян, місцевих та державних органів влади оперативно фіксувати завдані збитки у розрізі кожного населеного пункту.

Також вони не враховують інформацію про збитки, завдані внаслідок бойових дій та мінування природним ресурсам, тваринному господарству, запасам компаній на складах та в магазинах, рухомому майну, військовому майну, майну телеком-операторів тощо.

Нагадаємо також, що раніше Міністерство культури та інформаційної політики закликало громадян надсилати фото- та відеосвідчення руйнувань та пошкоджень російськими військами будь-яких об'єктів історичної спадщини, культових та культурних установ.

Крім того, Служба безпеки України оголосила збір інформації від громадян про військові злочини російських окупантів на території України.