"Россия заплатит": Власти Украины запустили ресурс по сбору информации о разрушенных домах и инфраструктуре

Аналитический центр KSE Institute совместно с Офисом президента и Министерством экономики Украины запустили проект "Россия заплатит" по сбору информации об объектах, разрушенных и продолжающих разрушаться в результате войны, которую Россия развязала против Украины.

Как сообщает Киевская школа экономики, на специальном сайте damaged.in.ua, а также с помощью чат-бота Damage_in_ua_bot каждый сможет предоставить информацию об ущербе, нанесенном войной. Эту информацию власти обещают использовать в качестве доказательств в международных судах для возмещения Россией нанесенного ущерба.

Каждому, кто будет предоставлять информацию о разрушениях, будет обеспечена конфиденциальность данных. Также не будет обнародоваться информация о конкретных разрушениях. Публично во время военного положения будет доступна только обобщенная статистика. Вся предоставленная информация будет проверяться и верифицироваться командой аналитиков.

Ресурс уже содержит информацию, собранную командой КШЭ и волонтерами, о повреждениях инфраструктуры и жилых зданий за первые 14 дней войны. Информация базируется на анализе более 1800 сообщений граждан, правительства, местных органов власти о потерях и повреждениях по всей стране.

В настоящее время повреждены и/или полностью разрушены по меньшей мере 200 образовательных учреждений, 30 заведений здравоохранения, 8 церквей, 1600 жилых домов, 19 административных зданий, 23 завода или склада, и пять электростанций.

Кроме того, разрушены или выведены из строя более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, 12 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов.

Общая оценочная стоимость поврежденных и разрушенных объектов, по предварительной оценке КШЭ, в случае их полного разрушения может составлять до 1,5 триллиона гривен или до 54,3 миллиарда долларов.

Стоимость восстановления, вероятно, будет значительно больше, поскольку будут необходимы демонтаж разрушенных зданий/объектов и восстановление значительного количества из них с нуля.

"За первые 10 дней войны погибло более 1400 гражданских лиц, из них более 50 детей. Уничтожены или повреждены многие важные инфраструктурные объекты, десятки школ, больниц, мостов, аэропортов, дорог, более 1600 жилых домов, а также крупнейший самолет в мире "Мрия". Мы не сможем вернуть жизнь наших граждан, погибших в этой войне, но обязательно победим и отстроим нашу Украину. А агрессор должен взять на себя ответственность за все эти потери", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Однако указанные оценки не являются исчерпывающими, поскольку информация о многочисленных повреждениях и разрушениях может отсутствовать из-за отсутствия возможности у граждан, местных и государственных органов власти оперативно фиксировать нанесенные повреждения в разрезе каждого населенного пункта.

Также они не учитывают информацию об ущербе, нанесенном в результате боевых действий и минирования природным ресурсам, животному хозяйству, запасам компаний на складах и в магазинах, движимому имуществу, военному имуществу, имуществу телеком-операторов.

Напомним также, что ранее Министерство культуры и информационной политике призвало граждан присылать фото- и видеосвидетельства разрушения и повреждения российскими войсками любых объектов исторического наследия, культовых и культурные учреждений.

Кроме того, Служба безопасности Украины объявила сбор информации от граждан о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины.