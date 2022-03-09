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Экономика
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В Украине планируют возмещать потери за жилье, пострадавшее в военных действиях РФ - Шмигаль

В Украине планируют возмещать потери за жилье, пострадавшее в военных действиях РФ - Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что украинцы, жилье которых пострадало в результате военных действий российских оккупантов, смогут получить от государства возмещение - через приложение "Действие".

9 марта Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил о том, что вскоре в Украине начнут возмещать потери за жилье, пострадавшее в результате военных действий российских захватчиков. Заявку о возмещении можно подать в приложении "Дія". Об этом Денис Шмигаль сообщил в своем телеграмм-канале.

По словам премьера, регистрация информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины в приложении "Дія" начнется ориентировочно через неделю.

«Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены кафиров, сможет оставить заявку на возмещение в "Дія". Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг», – подчеркнул премьер-министр.