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Економіка
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В Україні планують відшкодовувати втрати за житло, яке постраждало у воєнних діях РФ - Шмигаль

В Україні планують відшкодовувати втрати за житло, яке постраждало у воєнних діях РФ - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українці, житло яких постраждало внаслідок військових дій російських окупантів, зможуть отримати від держави відшкодування - через застосунок “Дія”.

9 березня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, що незабаром в Україні почнуть відшкодовувати втрати за житло, яке постраждало в результаті військових дій російських загарбників. Заявку про відшкодування можна буде подати заявку у застосунку "Дія". Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.

За словами прем'єра, реєстрація інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України  у застосунку “Дія” розпочнеться орієнтовно за тиждень.

«Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії. Ми вже створили «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури». І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог», — підкреслив прем'єр-міністр.  