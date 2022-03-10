Поврежденное или уничтоженное имущество. Как и когда можно получить страховую выплату во время войны

Нападение РФ перекроило рынок страхования в Украине и заставило многих страхователей задаться вопросом: а действует ли сейчас страховая защита? Будет ли осуществлена выплата за поврежденный автомобиль, витрину магазина или дом? Delo.ua нашло ответы на эти вопросы.

Сразу отметим, что введение военного положения и наступление страхового случая на территории, на которой действует военное положение, теоретически не является основанием для отказа в страховой выплате. К тому же, по рекомендации НБУ страховые компании упростили процедуру урегулирования страховых случаев по всем типам контрагентов и видам страхования.

Упрощение состоит в том, что пострадавший для оформления страхового случая может использовать копии необходимых документов при невозможности получить оригиналы; фото, видео, электронные документы.

Но исключение все-таки есть! Страховщики не будут выплачивать ущерб, нанесенный имуществу в результате военных действий — обстрелов, бомбардировок и т.д. Это стандартное исключение в договорах страхования имущества. При этом следует учитывать тот факт, что в Украине почти никто и никогда не желал дополнительно страховаться от военных рисков и терроризма, ибо никто и представить себе не мог такого развития событий.

Поэтому владельцы застрахованных авто и домов, которые были уничтожены в результате вражеских обстрелов, например, в пригороде Киева или в Харькове, вряд ли получат страховое возмещение. А вот выплату за обычное ДТП во Львове – да.

Некоторые компании, не имея возможности оперативно осуществить страховую выплату, просят клиентов покрывать убытки самостоятельно. В таком случае нужно четко фиксировать наступление страхового случая, а также подготовить и предоставить страховщику документы, чтобы получить выплату позже. Это касается как недвижимости, так и транспортных средств. В случае повреждения недвижимости следует вызвать работников ГСЧС и органов местной власти, чтобы те составили акт о разрушении недвижимости.

Если есть возможность фиксировать ущерб из-за военных действий, это также следует делать, потому что это может помочь получить компенсацию в будущем от государства, как об этом недавно заявлял премьер Денис Шмыгаль.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал возможность регистрировать в "Дії" информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины для получения возмещения ущерба, нанесенного войной. "Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії". Мы уже создали "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры". И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", – заявил премьер-министр.

Компании сами страдают. Средств в рассрочку не хватает

В комментарии Delo.ua генеральный директор Ассоциации Страховой бизнес (АСБ) Вячеслав Черняховский обращает внимание на то, что страховщики сами оказались сегодня в крайне сложной ситуации. У некоторых компаний платежи упали на 50–90%. Люди и предприятия просто перестали страховаться и платить рассроченные платежи по имеющимся договорам, поэтому у компаний элементарно не хватает средств на компенсации.

"Некоторые из компаний, руководствуясь патриотическими мотивами, спонсировали большие суммы на нужды армии, но поступлений в марте у них практически нет. Основные средства резервов страховщиков размещены в ОВГЗ и депозиты, которые они не могут быстро забрать. Сегодня у нас даже была дискуссия с НБУ, чтобы позволить компаниям оперативно забрать из банков хотя бы 20% своих депозитов, чтобы можно было выплачивать возмещение клиентам", – говорит эксперт.

Вячеслав Черняховский отметил, что существуют виды страхования, предусматривающие возмещение ущерба, нанесенного непосредственно войной. Но это довольно дорогое удовольствие. Таким страхованием пользовались некоторые жители территорий, которые находились рядом с линией разграничения в 2015-2016 годах. Впрочем, к началу войны такой вид страхования в Украине практически исчез из-за достаточно большой стоимости и длительного времени без существенных обстрелов.

У компаний к тому же часто нет физического доступа к банковским программам. Страховщики зависят от процедур, которые сегодня осуществить нереально. "Бухгалтеры, чьи подписи необходимы, выезжают за границу или сидят в бомбоубежищах, сотрудники отделов выплат и эксперты стоят на блокпостах и дежурят в теробороне. А ключевых менеджеров могут в любое время забрать на фронт", – говорит он.

По его словам, три четверти компаний переводят свои офисы в западные области Украины.

Можно ли получить возмещение по КАСКО и "автогражданке"

Хотя введение военного положения и не является для компаний основанием отказать в выплатах клиентам,если автомобиль получил повреждения или был уничтожен в результате военных действий (машину принудительно отчуждали для военных нужд или ее обстреляли в ходе боевых действий и т.п.), вероятность компенсации убытков практически равняется нулю.

В любом случае владельцу имущества такое событие все равно следует зафиксировать (фото, видео) и обратиться с заявлением в компанию. К слову, самостоятельная фиксация страхового случая относится и к обычним ДТП, поскольку полицию на место происшествия вызвать будет непросто. При этом ДТП остаются стандартным страховым случаем, согласно которому страховщик должен выплачивать страховое возмещение.

Здесь возможны два варианта. Если пострадавших нет, участники ДТП могут без вызова полиции заполнить бумажный или электронный "европротокол" – специальный бланк сообщения о наступлении ДТП (заполняется водителями-участниками происшествия на месте ДТП, а затем предоставляется страховщику и становится основанием для выплаты страхового возмещения). Это позволяет самостоятельно зафиксировать обстоятельства ДТП и степень повреждения автомобиля. Если есть пострадавшие, то следует вызвать как полицию, так и "скорую".

"Зеленая карта". Что нужно знать при пересечении границы

Напомним, что в условиях военного положения украинцы имеют возможность выехать за границу на собственном автомобиле без полисов страхования "Зеленая карта" - международного договора "автогражданки". Такая возможность при пересечении границ Польши, Венгрии, Словакии и Молдовы. Согласно распоряжению МИД Украины, пограничники полиса не требуют. Но, например, в Молдове водители должны заключить соответствующий договор страхования с местной компанией в течение 24 часов.

Более того, как добавляет Вячеслав Черняховский, страховщики Польши пока будут бесплатно выписывать полис "автогражданки" для украинцев сроком на 30 дней. В Словакии – на 1 мес. По его данным, все украинские объединения страхового рынка обратились с такой просьбой также к Венгрии, Румынии и Болгарии. Но для передвижения по этим и особенно другим странам Европы "Зеленую карту" уже предстоит покупать на месте.

Уже четыре страховщика в Польше (Allianz, ERGO Hestia, PZU и Warta) будут бесплатно выписывать полис "автогражданки" для украинских автовладельцев сроком на 30 дней. В Словакии и Чехии полис вообще не требуется, все убытки от ДТП по вине авто с украинскими номерами на территории этих стран, будут компенсироваться из гарантийного фонда соответствующих Бюро (объединений страховых компаний). При этом в Словакии этот срок составляет 1 месяц, а в Чехии даже 2 месяца.

Вскоре требования о наличии сертификата "Зеленой карты" при пересечении границы отменит и Болгария. Но для переезда в другие страны Европы потребуется приобрести соответствующий страховой полис. Поэтому для облегчения финансовой нагрузки украинские СК приняли решение вдвое снизить стоимость "Зеленой карты".