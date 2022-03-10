Пошкоджене чи зруйноване майно. Як і коли можна отримати відшкодування від страховиків під час війни

Напад РФ перекроїв ринок страхування в Україні й змусив багатьох страхувальників задати питання: а чи мають вони тепер страховий захист? Чи буде виплата за пошкоджене авто, вітрину магазину чи власний будинок? Delo.ua знайшло відповіді на ці питання.

Одразу зазначимо, що введення воєнного стану та настання страхового випадку на території, на якій діє воєнний стан, теоретично не є підставою відмовити у страховій виплаті. До того ж, за рекомендацією НБУ, страхові компанії спростили процедуру врегулювання страхових випадків за всіма типами контрагентів і видами страхування.

Спрощення полягає у тому, що постраждалий для оформлення страхового випадку може використовувати копії необхідних документів у разі неможливості отримати оригінали, фото, відео, електронні документи.

Але виключення все ж є! Страховики не будуть виплачувати збитки, завдані майну внаслідок військових дій — обстрілів, бомбардувань тощо. І справа тут не у поступках — це стандартне виключення у договорах страхування майна. При цьому треба враховувати той факт, що в Україні майже ніхто та ніколи не бажав додатково страхуватися від військових ризиків та тероризму, бо ніхто й уявити не міг собі такого розвитку подій.

Тому, на жаль, власники застрахованих авто та будинки, що були знищені внаслідок ворожих обстрілів у передмісті Києва чи у Харкові, навряд чи отримають страхове відшкодування. А от выплату за ДТП у Львові — так.

Деякі компанії, не маючи змоги оперативно здійснити страхову виплату, просять клієнтів покривати збитки самостійно. У такому випадку треба чітко фіксувати настання випадку і підготувати та надати страховику документи, аби згодом отримати гроші. Це стосується як нерухомості, так і транспортних засобів. У випадку пошкодження нерухомості належить викликати працівників ДСНС і органів місцевої влади, щоб ті склали акт про руйнування нерухомості.

Якщо є можливість фіксувати збитки через воєнні дії, це також належить робити, бо це може допомогти отримати компенсацію у майбутньому від держави, як про це нещодавно заявляв прем'єр Денис Шмигаль.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість реєструвати у “Дії” інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України для отримання відшкодування збитків, завданих війною. "Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії". Ми вже створили "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури". І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог", – заявив прем’єр-міністр.

Компанії самі страждають. Коштів на виплати не вистачає

У коментарі Delo.ua генеральний директор Асоціації “Страховий бізнес” (АСБ) Вячеслав Черняховський звертає увагу, що страховики самі опинились сьогодні у вкрай складній ситуації. У деяких компаній платежі впали на 50-90%. Люди та підприємства просто масово припинили страхуватись та сплачувати розстрочені платежі по наявних договорах, тому у компаній елементарно не вистачає коштів на компенсації.

"Деякі з компаній, керуючись патріотичними мотивами, спонсорували на великі суми армію, але надходжень у березні у них практично немає. Основні кошти резервів страховиків розміщені у ОВДП і депозити, які вони не можуть швидко забрати. Сьогодні у нас навіть була дискусія з НБУ, щоб дозволити компаніям оперативно забрати із банків бодай 20% своїх депозитів, аби можна було виплачувати клієнтам відшкодування", – каже експерт.

Вячеслав Черняховський зазначив, що існують види страхування, які передбачають відшкодування збитків, нанесених безпосередньо війною. Але це досить дороге задоволення. Таким страхуванням користувались поодинокі мешканці територій, що знаходилися поруч з лінією розмежування у 2015-2016 роках. Втім, до початку війни такий вид страхування в Україні практично зник через досить велику ціну та тривалий час без суттєвих обстрілів.

"Компанії можна зрозуміти. Скаржитись на відсутність виплат сьогодні немає сенсу. Компанії, до того ж, часто не мають суто фізичного доступу до банківських програм. Страховки живуть коштом процедур, які сьогодні здійснити нереально. Бухгалтери, чиї підписи необхідні, виїжджають за кордон, чи сидять у бомбосховищах, співробітники відділів виплат та експерти стоять на блокпостах та чергують у теробороні. А ключових менеджерів можуть у будь-який час забрати на фронт", – говорить він.

За його словами, три чверті компаній переводять свої офіси у західні області України.

Чи можна буде отримати відшкодування по КАСКО і "автоцивілці"

Хоч введення воєнного стану і не є для компаній підставою відмовити у виплатах клієнтам, втім, якщо автомобіль безпосередньо зазнав пошкоджень чи був знищений внаслідок воєнних подій (машину примусово відчужили для військових потреб або її обстріляли під час використання у бойових діях тощо), імовірність компенсації збитків практично дорівнює нулю.

У будь-якому випадку власнику майна таку подію все одно рекомендують зафіксувати (фото, відео) і звернутися з заявою до компанії. До слова, самостійна фіксація страхового випадку стосується і ДТП, не спричинених військовими зіткненнями, оскільки поліцію на місце пригоди викликати буде непросто. При цьому ДТП лишаються звичайним страховим випадком, за яким страховик має виплачувати страхове відшкодування.

Тут можливі два варіанти. Якщо постраждалих немає, учасники ДТП можуть без виклику поліції заповнити паперовий чи електронний європротокол – спеціальний бланк повідомлення про настання ДТП (заповнюється водіями-учасниками пригоди на місці ДТП, а потім надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим). Це дозволяє самостійно зафіксувати обставини ДТП та ступінь пошкодження авто. Якщо є потерпілі, то належить викликати як поліцію, так і "швидку".

"Зелена картка". Що треба знати при перетині кордону

Принагідно нагадаємо, що в умовах воєнного стану українці мають змогу виїхати за кордон на власному автомобілі без полісів страхування "Зелена картка" ­– міжнародного договору "автоцивілки". Така можливість є при перетині кордонів Польщі, Угорщини, Словаччини і Молдови. Відповідно до розпорядження МЗС України, прикордонники полісу не вимагають. Але, наприклад, у Молдові вони повинні протягом 24 годин укласти відповідний договір страхування з місцевою компанією.

Більш того, як додає Вячеслав Черняховський, страховики Польщі наразі безоплатно виписуватимуть поліс "автоцивілки" для українців строком на 30 днів. У Словаччині – на 1 місяць. За його даними, всі українські об’єднання страхового ринку звернулися з таким проханням також до Угорщини, Румунії та Болгарії. Але для подальшого пересування цими та особливо іншими країнами Європи "Зелену картку" вже належить купляти на місці.

Наразі вже чотири страховики в Польщі (Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta) безоплатно виписуватимуть поліс "автоцивілки" для українських автовласників строком на 30 днів. У Словаччині та Чехії поліс мати взагалі не потрібно, всі збитки від ДТП, які скоять авто з українськими номерами на території цих країн, будуть компенсуватися з гарантійного фонду відповідних Бюро (об’єднань страхових компаній). При цьому у Словаччині цей термін становить 1 місяць, а у Чехії навіть 2 місяці.

Незабаром вимоги щодо наявності сертифікату "Зеленої картки" при перетині кордону скасує і Болгарія. Але для переїзду в інші країни Європи буде потрібно придбати відповідний страховий поліс. Тому для полегшення фінансового навантаження українськи СК прийняли рішення удвічі знизити вартість “Зеленої картки”.