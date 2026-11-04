Одного из крупнейших производителей кирпича с уставным капиталом 36 млн грн готовят к передаче в управление

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к передаче в управление имущественный комплекс ООО “Керамбуд” - производителя керамического кирпича и других строительных материалов на Львовщине. В актив входят 100% корпоративных прав предприятия с уставным капиталом 36 млн грн, три земельных участка, два объекта недвижимости, автомобили и специальная техника.

Как пишет Dilo, об этом сообщила АРМА.

Какие активы готовят к передаче в управление

В имущественный комплекс предприятия входят:

100% корпоративных прав ООО "Керамбуд" с уставным капиталом 36 млн. грн;

три земельных участка;

два объекта недвижимости;

четыре автомобиля;

шесть единиц специальной техники;

главные средства компании.

Всего движимый имущественный комплекс включает в себя 10 транспортных средств и единиц спецтехники.

Имущество зарегистрировано за ООО "Керамбуд" и расположено по юридическому адресу компании: Львовская область, Городоцкий район, село Галичаны, улица Цветная, 34.

Согласно информации АРМА, на корпоративные права и имущество предприятия наложен арест в рамках уголовного производства. Активы находятся в управлении агентства на основании соответствующих судебных определений.

Сейчас в карточке актива указан статус "Ожидание".

Что известно о заводе

ООО "Керамбуд" зарегистрировано 28 июня 2002 года. Основное направление деятельности компании – производство кирпича, черепицы и других строительных изделий из выжженной глины (КВЭД 23.32).

Кирпичный завод "Керамбуд" считался одним из крупнейших производителей керамического кирпича в Западном регионе Украины.

Предприятие оснащено автоматизированным производственным оборудованием немецкого производства, что обеспечивало изготовление строительной продукции. Компания работала с клиентами из разных регионов Украины и занимала заметное место на рынке керамического кирпича.

Юридический адрес предприятия – село Галичаны Львовской области. Уставный капитал общества составляет 36 млн. грн.

Напомним, АРМА готовит к передаче в управление гостиничный комплекс в Кропивницком, связанный с гражданином РФ. В актив входят 79% корпоративных прав ООО "Отель "Лондон"-Кировоград" и недвижимость общей площадью 2426,4 кв. м.