UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Одного из крупнейших производителей кирпича с уставным капиталом 36 млн грн готовят к передаче в управление

кирпичный завод
Кирпичный завод во Львовской области готовят к передаче в управление

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к передаче в управление имущественный комплекс ООО “Керамбуд” - производителя керамического кирпича и других строительных материалов на Львовщине. В актив входят 100% корпоративных прав предприятия с уставным капиталом 36 млн грн, три земельных участка, два объекта недвижимости, автомобили и специальная техника.

Как пишет Dilo, об этом сообщила АРМА.

Какие активы готовят к передаче в управление

В имущественный комплекс предприятия входят:

  • 100% корпоративных прав ООО "Керамбуд" с уставным капиталом 36 млн. грн;
  • три земельных участка;
  • два объекта недвижимости;
  • четыре автомобиля;
  • шесть единиц специальной техники;
  • главные средства компании.

Всего движимый имущественный комплекс включает в себя 10 транспортных средств и единиц спецтехники.

Имущество зарегистрировано за ООО "Керамбуд" и расположено по юридическому адресу компании: Львовская область, Городоцкий район, село Галичаны, улица Цветная, 34.

Согласно информации АРМА, на корпоративные права и имущество предприятия наложен арест в рамках уголовного производства. Активы находятся в управлении агентства на основании соответствующих судебных определений.

Сейчас в карточке актива указан статус "Ожидание".

Фото 2 — Одного из крупнейших производителей кирпича с уставным капиталом 36 млн грн готовят к передаче в управление

Что известно о заводе

ООО "Керамбуд" зарегистрировано 28 июня 2002 года. Основное направление деятельности компании – производство кирпича, черепицы и других строительных изделий из выжженной глины (КВЭД 23.32).

Кирпичный завод "Керамбуд" считался одним из крупнейших производителей керамического кирпича в Западном регионе Украины.

Предприятие оснащено автоматизированным производственным оборудованием немецкого производства, что обеспечивало изготовление строительной продукции. Компания работала с клиентами из разных регионов Украины и занимала заметное место на рынке керамического кирпича.

Юридический адрес предприятия – село Галичаны Львовской области. Уставный капитал общества составляет 36 млн. грн.

Напомним, АРМА готовит к передаче в управление гостиничный комплекс в Кропивницком, связанный с гражданином РФ. В актив входят 79% корпоративных прав ООО "Отель "Лондон"-Кировоград" и недвижимость общей площадью 2426,4 кв. м.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности