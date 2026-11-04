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Украинские банки сократили проблемные кредиты до самого низкого уровня с 2009 года

кредиты
Украинские банки планируют активнее выдавать кредиты / Pexels

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины по состоянию на 1 октября 2026 года составила 11,5% – это самый низкий показатель за последние 17 лет. С начала года уровень проблемной задолженности сократился на 2,5 процентных пункта. Наибольшее понижение зафиксировано в кредитовании бизнеса.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Почему сокращается доля проблемных кредитов

Снижение доли NPL в январе-сентябре 2026 объясняется увеличением объемов нового кредитования и урегулированием неработающей задолженности.

За девять месяцев валовой кредитный портфель банковской системы вырос на 278,8 млрд грн, или 20,5%, и к началу октября достиг 1,639 трлн грн.

В то же время, объем неработающих кредитов уменьшился на 1,5 млрд грн, или 0,8%, — до 187,8 млрд грн.

Таким образом, доля проблемной задолженности сокращается не только благодаря урегулированию старых долгов, но из-за увеличения общего объема кредитования.

Как изменилась доля NPL у населения и бизнеса

В январе-сентябре 2026 года доля неработающих кредитов снизилась в обоих основных сегментах банковского кредитования. В кредитном портфеле физических лиц показатель сократился на 1,2 процентного пункта – до 9,6%.

У бизнеса снижение было более существенным: доля NPL уменьшилась на 3,3 в. п. и составила 13,7%.

Сокращение проблемной задолженности зафиксировано во всех группах банков. По состоянию на 1 октября доля NPL составляла:

  • в государственных банках – 16,5%;
  • в частных украинских банках – 7,5%;
  • в банках с иностранным капиталом – 4,9%.

Как менялась ситуация с проблемными кредитами

В первый год полномасштабного вторжения уровень дефолтов по кредитам составил около 20%, а доля неработающих кредитов в банковских портфелях выросла до 39,1%.

С середины 2023 года показатель начал постепенно снижаться.

Дополнительное влияние на статистику оказало списание старых проблемных активов государственными банками. В декабре 2025 года они списали неработающие кредиты на сумму более 170 млрд. грн., что позволило снизить долю NPL до минимума за 15 лет.

В 2026 году тенденция к сокращению проблемной задолженности продолжилась. По данным НБУ, нынешний уровень NPL самый низкий с октября 2009 года.

Напомним , доля неработающих кредитов в банковском секторе Украины по состоянию на 1 сентября 2025 составила 25,3%.

Автор:
Ольга Опенько

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