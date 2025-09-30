Доля проблемных кредитов в банках уменьшается на фоне роста новых ссуд

Доля неработающих кредитов в банковском секторе Украины продолжает уменьшаться и на 1 сентября 2025 года составила 25,3%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Проблемные кредиты в Украине

Доля проблемных кредитов в банковском секторе Украины продолжает уменьшаться. По состоянию на 1 сентября 2025 г. показатель NPL составил 25,3%, что на 4,9 в. п. меньше, чем в начале года.

Основным фактором этого стал рост объема качественных новых кредитов: в январе–августе банки выдали ссуд на 183,5 млрд грн больше, что соответствует приросту на 14,1% — общий портфель достиг 1,482 трлн грн.

Параллельно сократился и сам объем проблемных кредитов – на 17,7 млрд грн, или на 4,5%. За восемь месяцев года доля NPL среди физических лиц снизилась на 2,3 и. п. и составляет 13,2%, а в корпоративном секторе – на 5,7 в. п. до 33,2%.

Без учета задолженности бывших собственников АО КБ "ПриватБанк" и старых проблемных кредитов госбанков доля неработающих кредитов по состоянию на 1 сентября 2025 года составила 20,0% в государственных банках и 14,6% в банковском секторе в целом.

Напомним, что с 2025 года банки начали использовать обновленную методологию для определения неработающих кредитов, согласованную с требованиями Европейского Союза. Неработающие активы включают в себя обесцененные финансовые активы и реструктуризированные кредиты, которые вновь стали проблемными или просрочены более 30 дней.