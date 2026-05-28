- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Две компании получили 3,2 млн грн штрафа за сговор на тендерах "Укрнафты"
Антимонопольный комитет оштрафовал две компании на 3,2 млн. грн. за сговор на тендерах "Укрнафты" по закупке химической продукции. Речь идет о торгах на поставку ингибитора коррозии для высокоминерализованных водно-нефтяных сред с общей ожидаемой стоимостью более 53 млн. грн.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на решение АМКУ.
Нарушение касалось трех закупок, которые в 2024 году производила Укрнафта. Комитет установил, что ООО "Укримпэксстрой" и ООО "Синтезинжиниринг" согласовывали свое поведение во время участия в тендерах, что привело к искажению результатов закупок.
В ходе расследования АМКУ выявил признаки совместной подготовки компаний к участию в торгах, а также единство их хозяйственных интересов. В ведомстве отметили, что совокупность улик подтвердила антиконкурентные согласованные действия с целью устранения конкуренции между участниками.
По результатам рассмотрения дела комитет наложил на компании штрафы на общую сумму 3,2 млн. грн.
В АМКУ также напомнили, что в соответствии с законом "О публичных закупках" компании, привлеченные к ответственности за сговор на тендерах, в течение трех лет могут быть отстранены от участия в государственных закупках.
АМКУ принял решение, которым признал действия ООО "Торговый дом "Маэстро Групп" и ООО "Плафон" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.