Две компании получили 3,2 млн грн штрафа за сговор на тендерах "Укрнафты"

гривны
Две компании получили 3,2 млн грн штрафа за сговор на тендерах / Depositphotos

Антимонопольный комитет оштрафовал две компании на 3,2 млн. грн. за сговор на тендерах "Укрнафты" по закупке химической продукции. Речь идет о торгах на поставку ингибитора коррозии для высокоминерализованных водно-нефтяных сред с общей ожидаемой стоимостью более 53 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на решение АМКУ.

Нарушение касалось трех закупок, которые в 2024 году производила Укрнафта. Комитет установил, что ООО "Укримпэксстрой" и ООО "Синтезинжиниринг" согласовывали свое поведение во время участия в тендерах, что привело к искажению результатов закупок.

В ходе расследования АМКУ выявил признаки совместной подготовки компаний к участию в торгах, а также единство их хозяйственных интересов. В ведомстве отметили, что совокупность улик подтвердила антиконкурентные согласованные действия с целью устранения конкуренции между участниками.

По результатам рассмотрения дела комитет наложил на компании штрафы на общую сумму 3,2 млн. грн.

В АМКУ также напомнили, что в соответствии с законом "О публичных закупках" компании, привлеченные к ответственности за сговор на тендерах, в течение трех лет могут быть отстранены от участия в государственных закупках.

АМКУ принял решение, которым признал действия ООО "Торговый дом "Маэстро Групп" и ООО "Плафон" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

Автор:
Татьяна Гойденко