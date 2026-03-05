АМКУ оштрафовал на 9,4 млн грн производителя "Карпатська Джерельна": какая причина

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на ООО "Карпатские минеральные воды" в размере 9,4 млн грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

О штрафе АМКУ

Нарушение заключалось в распространении ложной информации на этикетках и вебсайте производителя по происхождению минеральной воды "Карпатська Джерельна", которую подавали как воду из Украинских Карпат.

Дело было начато по заявлению потребителя. В процессе рассмотрения АМКУ обратился в несколько научных учреждений, в частности, Западный научный центр Национальной академии наук Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Институт геологических наук НАН Украины. Они подтвердили, что Южно-Струтинское месторождение, из которого добывается вода ТМ "Карпатська Джерельна", а также село Струтин Львовской области не принадлежат к Украинским Карпатам.

Комитет также провел опрос среди потребителей, которые могли воспринимать название "Карпатська Джерельна" вместе с изображениями гор, елей и картами с отметкой "Карпаты" как подтверждение происхождения воды из Украинских Карпат. Это могло давать компании неправомерные конкурентные преимущества перед другими производителями и продавцами минеральных вод.

В ходе рассмотрения дела компания сообщила АМКУ о намерении изменить оформление этикеток, четко отметив, что "Карпатська Джерельна" является торговой маркой, а не указанием региона происхождения продукции. Однако новые этикетки еще не были введены в обращение.

Учитывая обнаруженные нарушения, Антимонопольный комитет принял решение наложить на компанию штраф в размере 9,42 млн грн и обязал прекратить нарушение.

