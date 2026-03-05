Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ оштрафовал на 9,4 млн грн производителя "Карпатська Джерельна": какая причина

гривны
АМКУ оштрафовал "Карпатские минеральные воды" на 9,4 млн грн / Shutterstock

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на ООО "Карпатские минеральные воды" в размере 9,4 млн грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

О штрафе АМКУ

Нарушение заключалось в распространении ложной информации на этикетках и вебсайте производителя по происхождению минеральной воды "Карпатська Джерельна", которую подавали как воду из Украинских Карпат.

Дело было начато по заявлению потребителя. В процессе рассмотрения АМКУ обратился в несколько научных учреждений, в частности, Западный научный центр Национальной академии наук Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Институт геологических наук НАН Украины. Они подтвердили, что Южно-Струтинское месторождение, из которого добывается вода ТМ "Карпатська Джерельна", а также село Струтин Львовской области не принадлежат к Украинским Карпатам.

Комитет также провел опрос среди потребителей, которые могли воспринимать название "Карпатська Джерельна" вместе с изображениями гор, елей и картами с отметкой "Карпаты" как подтверждение происхождения воды из Украинских Карпат. Это могло давать компании неправомерные конкурентные преимущества перед другими производителями и продавцами минеральных вод.

В ходе рассмотрения дела компания сообщила АМКУ о намерении изменить оформление этикеток, четко отметив, что "Карпатська Джерельна" является торговой маркой, а не указанием региона происхождения продукции. Однако новые этикетки еще не были введены в обращение.

Учитывая обнаруженные нарушения, Антимонопольный комитет принял решение наложить на компанию штраф в размере 9,42 млн грн и обязал прекратить нарушение.

Напомним, АМКУ наложил штраф на строительные компании "Альфабуд" и "Профжилстрой" в размере 17 млн грн за сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту учебных заведений на Днепропетровщине.

Автор:
Ольга Опенько