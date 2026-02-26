Запланована подія 2

Честная конкуренция: торговые сети получили рекомендации от АМКУ по ценам на сахар

Торговые сети получили рекомендации от АМКУ по установлению цен на сахар / Depositphotos

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал 90 торговым сетям контролировать цены на сахар, чтобы защитить потребителей и обеспечить честную конкуренцию на рынке базовых продуктов питания.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Цены на сахар под контролем

"Сахар является одним из товаров, который включен в перечень базовых продуктов питания и является составляющей потребительской корзины. Именно поэтому уровень цен на него, установленных точками розничной и мелкооптовой продажи, оказывает непосредственное влияние как на благосостояние потребителей, так и на уровень обеспечения базовых потребностей населения", - говорится в сообщении.

В ходе проверки состояния конкурентной среды на рынке сахара АМКУ обнаружил, что, начиная с апреля 2025 года, производители снижали цены на собственную продукцию, однако в магазинах сахар не подешевел в полной мере.

Кроме того, торговые сети устанавливали цены на уровне конкурентов, не считая отличий в размерах магазинов, объемах продаж и материально-технической базе. Такие действия могут оказывать негативное влияние на конкуренцию и создавать неравные условия на рынке.

АМКУ предупреждает, что согласованное установление или содержание подобного уровня цен может содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Поэтому Комитет предоставил 90 торговым сетям рекомендации воздержаться от таких практик и соблюдать принципы честной конкуренции.

Напомним, Украина успешно завершила сезон сахароварения 2025 года, финальная точка в котором была поставлена 1 февраля 2026 года. Совместными усилиями 26 заводов "Укрсахара" и еще одного предприятия, работавшего вне ассоциации, в стране было произведено 1,72 млн тонн продукта.

Автор:
Ольга Опенько