Без электроэнергии остались потребители пяти областей: где нет света

Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 5 областях / Freepik

1 мая в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Минэнерго отметили, что 1 мая применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Свет без графиков до осени

В Украине идет плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, однако   возврат к графикам отключения   электроэнергии летом не предсказывают. Но все зависит от погоды и вражеских атак на украинскую энергосистему.

Украина может избежать массовых отключений света, по крайней мере, до осени, если в энергосистеме не будет существенных дефицитов из-за аномальной жары, рассказала Delo.ua министер энергетики в 2020 году Ольга Буславец.

Буславец отметила, что ситуация с отключениями летом будет зависеть от температурного режима, поскольку в жаркую погоду растет потребление на кондиционирование. В то же время именно летом будет проходить масштабная ремонтная кампания, в частности на блоках АЭС.

А период с сентября по октябрь тоже должен быть достаточно комфортен и без отключений. А вот с началом отопительного сезона все будет зависеть от качественной работы на всех уровнях подготовки к нему.

Автор:
Светлана Манько