Свет без графиков до осени: экс-министр назвала ключевое условие

Население может избежать массовых отключений света по крайней мере до осени, если в энергосистеме не будет существенных дефицитов из-за аномальной жары. Об этом Delo.ua рассказала бывшая министр энергетики Ольга Буславец.

"Украина прошла сверхсложную зиму, когда в период 20-градусных морозов дефицит мощности достигал 6 ГВт. Для сравнения – это мощность оккупированной Запорожской АЭС. Весной мы имеем шанс пройти без массовых отключений электроэнергии. Конечно при отсутствии масштабных атак на энергетику", - отметила экс-министр.

По словам Буславец, максимальное производство электроэнергии ГЭС в период паводка, сезонное увеличение ее объемов от СЭС и взвешенный график ремонтов на АЭС могут обеспечить стабильный баланс в энергосистеме не менее июля-августа, когда может быть жаркая погода.

Уже в ближайшие дни в Украине начнется паводок, который будет стимулировать дополнительную генерацию гидроэлектростанций. В этом году он должен быть сильным. Кроме того, увеличение светового дня и солнечной активности увеличит объемы солнечной генерации. Также потепление существенно снижает электропотребление, поскольку исчезнет потребность в использовании электроэнергии для обогрева.

"Для населения этих отключений летом и не будет. Если у энергосистемы будет дефицит, он будет покрываться промышленностью за счет покупки импортной электроэнергии", — отметила Буславец.

Она добавила, что ситуация с отключениями летом будет зависеть от температурного режима, поскольку из-за жаркой погоды растет потребление кондиционирования. В то же время именно летом будет проходить масштабная ремонтная кампания, в частности на блоках АЭС.

А период с сентября по октябрь тоже должен быть достаточно комфортен и без отключений. А вот с началом отопительного сезона все будет зависеть от качественной работы на всех уровнях подготовки к нему, подчеркнула эксминистерша.

Украина пережила длительные отключения света зимой

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Зимой Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений превышала 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказали бывший министр энергетики Иван Плачков и экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.