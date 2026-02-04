Проблемы в энергетике будут и летом, и следующей зимой, — Григорий Плачков, эксминистр энергетики

Массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефициту генерации и морозам привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений. Почему Украине не удалось адаптироваться к еще одной военной зиме, могла ли распределенная генерация стать спасительной и действительно способна стабилизировать энергосистему, в интервью Delo.ua объясняет бывший министр энергетики Григорий Плачков.

Сейчас страна переживает очень тяжелую зиму, а украинцы живут в условиях отключения света. Впрочем, первые массированные обстрелы энергетики начались осенью 2022 года. Скажите, почему мы не смогли адаптироваться к этой зиме?

– Нет, избежать этого было невозможно. Это война и враг пытается разрушить нашу энергетическую систему, в том числе и систему теплоснабжения. И с 2022 года, мы же помним, было много массированных атак и разрушено большое количество объектов. Я думаю, больше 60–70%, если не больше.

Нет Запорожской атомной электростанции, Каховская ГЭС также разрушена. Так что у нас огромный дефицит электроэнергии. Враг бьет по распределительным и магистральным сетям, а также по опорным подстанциям. Поэтому очень тяжело удерживать систему. И то, что система еще работает, я считаю достижением, это подвиг энергетиков. Можно ли лучше подготовиться? Ну не знаю. Я думаю, что единственное, что могло бы помочь избежать этой ситуации, это усиленная противовоздушная оборона. Но здесь у нас ограничены возможности.

Тем более погодные условия сейчас неблагоприятные: три-четыре дня назад был мокрый снег и гололедица. На линиях электропередач было налипание до 10 см. Поэтому произошла каскадная авария, когда автоматика выключила потребителей, но энергетикам удалось за сутки восстановить и более или менее стабилизировать энергосистему.

Как бы вы оценили эффективность работы систем пассивной защиты подстанций?

— Первый и второй уровень защиты помогают на некоторых объектах. Но это защита от "Шахедов", а от баллистики защиту, к сожалению, построить невозможно. А россияне бьют именно баллистикой, так что им удается достигать своей коварной цели.

Власти еще в 2023 году сделали ставку на распределенную генерацию, что позволит обезопасить нашу энергосистему…

Об этом сейчас очень много разговоров. Но энергосистема у нас и так распределена — станции ведь не находятся в одном регионе. Посмотрите, где расположены ТЭС и АЭС. Да, можно было бы построить больше когенерации, но это было бы лишь около 5% от общей мощности. Когенерацией невозможно быстро заменить АЭС или блоки тепловых электростанций.

Сказали, что построят 1 ГВт, а реально построили 600–700 МВт. Но этого мало, когда потребность в энергосистеме сейчас около 10 тыс. МВт. Это, к сожалению, не рецепт решения проблемы — сделать это быстро невозможно. К тому же электроэнергия по когенерационным установкам для потребителей будет значительно дороже.

Для этого правительство ввело льготную цену на газ для генерации. Это не решит проблему?

— Отчасти решит. Но разница между рыночной ценой газа и льготной компенсируется из бюджета. Себестоимость все равно не меняется. Таким образом, вообще можно сделать электроэнергию бесплатной, если в бюджете много денег.

Решение по льготной цене на газ абсолютно правильно, но оно временное. Его приняли, чтобы стимулировать строительство генерационных установок. Но это не так просто: нужен проект, подключение к сетям и т.д. Это очень сложный механизм. Почему их так мало построили? Потому что казалось, достаточно краном поставить установку — и она будет работать. Но это так не работает.

Сейчас техническая способность импорта электроэнергии оценивается в 2450 МВт. Насколько, по Вашей оценке, страна использует этот потенциал и насколько использовала раньше?

– Это очень большая помощь. И то, что нам разрешили импортировать 2,5 ГВт, это значительный объем. Но мы действительно довольно долго не могли использовать его в полной мере, потому что прайс-кепы были низкими и было запрещено покупать электроэнергию по цене выше прайс-кепов. А в ЕС электроэнергия дороже.

Предприятия были готовы покупать электроэнергию по цене выше прайс-кепов и работать, чем работать на дизельных генераторах или простаивать. Поэтому решение верно. Но я считаю, что оно немного запоздалое.

Мы помним, что после многочасовых отключений зимы 2022/2023 и лета 2024 графики на значительной территории страны постепенно отменяли. Есть ли, по вашей оценке, у нас сейчас шансы вернуться к жизни без графиков?

– Шансы есть. Но проблема в том, что энергетики использовали почти все запасы оборудования, включая то, которое нам присылали в помощь наши европейские коллеги. Сейчас нет трансформаторов, выключателей, кабельной продукции. Так что, я считаю, нужно закупать его на государственном уровне. Находить средства в международных финансовых институциях — Всемирном банке, ЕБРР и МВФ. Но делать это нужно под государственные гарантии, потому что компаниям денег не дадут.

Государство должно на базе Госрезерва закупать большой объем оборудования, а затем распределять его как товарный кредит компаниям независимо от формы собственности. Это даст энергетикам возможность восстановить как можно большее оборудование после этой страшной зимы. А это будет означать возможность выдерживать графики или частично их отменить.

Однако ситуация сложная, и мы не должны думать, что зима закончится и все наши проблемы решатся. К сожалению, это будет сопровождать нас и летом, и следующей зимой. Чтобы восстановить разрушенный энергетический комплекс и вернуть его в предвоенное состояние, нужно очень много финансовых ресурсов — не $10 млрд и даже не $20 млрд.

Вы упомянули о централизованных государственных закупках оборудования. Но нужно несколько месяцев, чтобы такие закупки провести, а сроки поставки западных компаний-производителей могут занять еще полгода…

— Чем раньше мы начнем, тем лучше. Это искусственное оборудование. К примеру, трансформаторы и выключатели производит десяток, может, два десятка компаний в мире. Сейчас создан штаб по чрезвычайной ситуации в энергетике во главе с первым вице-премьером, поэтому я надеюсь, эта работа уже началась.

А как насчет ВИЭ? В прошлом году украинские энергокомпании запустили и реализовали масштабные проекты по ВИЭ, а бизнес ввез в страну около 2 ГВт солнечных панелей. Это может помочь энергосистеме?

– Это не решит проблему. Эти 2 ГВт зимой будут давать всего около 500 МВт, потому что СЭС зимой работают всего на 25–30% от номинальной мощности. Кроме того, солнце не всегда — что делать, когда его нет? Если мы устанавливаем 2 ГВт ВИЭ, то для нормальной работы энергосистемы нам нужно параллельно иметь в резерве минимум 1,5 ГВт традиционной генерации. Если этих резервов не будет – будут массовые отключения.

Это небезопасно для энергосистемы, у которой очень низкая устойчивость. Мы помним, что произошло в Испании и Португалии. Несмотря на то, что там достаточно мощные энергосистемы, произошел блекаут. Так что это не такой уж простой вопрос. И это далеко не линейные задачи. Здесь нужно действовать комплексно. Надо там, где это возможно, восстанавливать угольную тепловую генерацию и гидрогенерацию. Для повышения устойчивости энергосистемы необходимо восстанавливать трансформаторные подстанции и линии электропередач.

Сейчас бизнес и общины активно строят свою распределенную генерацию. Это не входит в комплексное восстановление, о котором вы говорите?

— Каждый помогает себе как может. Это можно только приветствовать, потому что такие проекты разгружают энергосистему. Так что энергетикам легче удерживать баланс и переходить от аварийных отключений к графикам или вообще отменять отключения. Но это временные меры.

Мы не должны рассчитывать на эти источники питания в будущем. Бизнесу такая электроэнергия обходится гораздо дороже, чем если бы он брал ее из энергосистемы. Это вынужденный шаг. Он абсолютно правильный и помогает, но, повторюсь, это временные решения.

Среди части экспертного сообщества раздается критика "прайс-кепов" на рынке электроэнергии и льготных цен на электроэнергию для населения. По мнению части экспертов, чтобы уравнять баланс на рынке, это нужно отменить. Ожидаете ли вы пересмотр или отмену льготных цен и прайс-кепов в этом году (как это уже происходило несколько раз в течение полномасштабной войны)?

— Я думаю, что пересматривать цену для населения сейчас преждевременно. Население находится в таком состоянии, что им даже по этим тарифам платить тяжело. Предприятия не работают, зарплаты невысокие.

Что касается прайс-кепов. Когда вводили рынок электроэнергии в 2017 году, страна была к этому не готова. И чтобы на рынке не было больших колебаний цен, ввели прайс-кепы. Это было верное решение, и мы думали, что оно временное. Считали, что через несколько лет от них можно будет отказаться.

Но сейчас при такой ситуации нельзя отпускать рынок. Это ведь не мирные времена. Если мы упраздним прайс-кепы, цены взлетят в космос. Так что я считаю, что сейчас это преждевременно. Напротив, нужно вводить на рынке более жесткое регулирование, чтобы стабилизировать ситуацию.