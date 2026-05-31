Правительство разрешило оборонным предприятиям арендовать госимущество без аукционов

Предприятиям оборонной отрасли упростили аренду государственного имущества

Кабинет министров упростил передачу государственного имущества в аренду без проведения аукционов для предприятий оборонно-промышленного комплекса на период военного положения. Решение должно ускорить запуск новых производственных площадок и наращивание выпуска вооружения для сил обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Новый механизм будет распространяться на производителей ракетного вооружения, взрывчатых материалов и новых образцов оружия.

Воспользоваться упрощенной процедурой смогут предприятия, имеющие статус критически важных и включенные Министерством обороны в реестр исполнителей государственных контрактов.

По словам Свириденко, решение призвано устранить бюрократические препятствия для развития оборонного производства и разрешить предприятиям быстрее расширять свои мощности.

Правительство ожидает, что упрощение доступа к государственному имуществу будет способствовать увеличению объемов производства вооружения и усилению возможностей украинских военных на поле боя.

"Украинские производители способны существенно нарастить производство, а соответственно и преимущество наших военных на поле боя. Правительство делает все возможное для того, чтобы Украина была сильной и вооруженной", - подчеркнула премьер-министр.

Также Кабинет Министров Украины ввел долгосрочные контракты для производства вооружения по программе "Оружие Победы". Решение принято во исполнение поручений Ставки верховного главнокомандующего и по представлению Минобороны.

Автор:
Татьяна Гойденко