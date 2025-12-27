Запланована подія 2

Уряд дозволив укладати багаторічні контракти на повний цикл виробництва озброєння

В Україні запроваджують довгострокове планування оборонних закупівель
В Україні запроваджують довгострокове планування оборонних закупівель / Міноборони

Кабінет міністрів України запровадив довгострокові контракти для виробництва озброєння за програмою "Зброя Перемоги". Рішення ухвалене на виконання доручень Ставки верховного головнокомандувача та за поданням Міноборони.

Про це повідомили міністр оборони Денис Шмигаль та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За новими правилами, державні замовники можуть укладати контракти на весь виробничий цикл — від розробки й виробництва до ремонту та відновлення техніки. Потреби формуватимуться не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди.

Уряд також оновив підхід до передоплати: її розмір і строки тепер прив'язані до етапів виконання робіт, що дозволяє фінансувати виробництво ритмічно, без касових розривів.

Нагадаємо, програму "Зброя Перемоги" Кабмін запустив наприкінці 2024 року. Виробники, які відповідають встановленим критеріям, отримують гарантовані державні контракти терміном на три, п'ять або десять років.

Серед ключових вимог до учасників програми: локалізація понад 50% від вартості компонентів, кодифікація зразків озброєння, довгострокова потреба Збройних Сил у продукції та серійне виробництво українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу.

"Потреби формуватимуться не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди. Це дає війську прогнозованість, а оборонним підприємствам — можливість планувати виробництво, інвестиції й розширення потужностей. Оновлено підхід до передоплати. Її розмір і строки тепер прив’язані до етапів виконання робіт. Це дозволяє фінансувати виробництво ритмічно, без зупинок і касових розривів", - зазначила Свириденко.

За словами урядовців, реалізація довгострокових контрактів прискорить та масштабує виробництво, забезпечить безперервне постачання озброєння до підрозділів і відкриє для української оборонної індустрії перспективу розвитку на десятиліття.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, якою передав Міністерству оборони функції з визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх працівників.

Автор:
Тетяна Гойденко