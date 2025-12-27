Запланована подія 2

Правительство разрешило заключать многолетние контракты на полный цикл производства вооружения

В Украине внедряют долгосрочное планирование оборонных закупок
В Украине внедряют долгосрочное планирование оборонных закупок / Минобороны

Кабинет министров Украины ввел долгосрочные контракты по производству вооружения по программе "Оружие Победы". Решение принято во исполнение поручений Ставки верховного главнокомандующего и по представлению Минобороны.

Об этом сообщили министр обороны Денис Шмигаль и премьер-министр Юлия Свириденко.

По новым правилам государственные заказчики могут заключать контракты на весь производственный цикл — от разработки и производства до ремонта и восстановления техники. Потребности будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода.

Правительство также обновило подход к предоплате: ее размер и сроки теперь привязаны к этапам выполнения работ, что позволяет финансировать производство ритмично, без кассовых разрывов.

Напомним, программу "Оружие Победы" Кабмин запустил в конце 2024 года. Производители, отвечающие установленным критериям, получают гарантированные государственные контракты сроком на три, пять или десять лет.

Среди ключевых требований к участникам программы: локализация более 50% стоимости компонентов, кодификация образцов вооружения, долгосрочная потребность Вооруженных Сил в продукции и серийное производство украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

"Потребности будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода. Это дает войску прогнозируемость, а оборонным предприятиям — возможность планировать производство, инвестиции и расширение мощностей. Обновлен подход к предоплате. Ее размер и сроки теперь привязаны к этапам выполнения работ. Свириденко.

По словам чиновников, реализация долгосрочных контрактов ускорит и масштабирует производство, обеспечит непрерывные поставки вооружения в подразделения и откроет для украинской оборонной индустрии перспективу развития на десятилетия.

Напомним, Кабмин принял постановление, передающее Министерству обороны функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников.

Автор:
Татьяна Гойденко