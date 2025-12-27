Правительство разрешило заключать многолетние контракты на полный цикл производства вооружения

Кабинет министров Украины ввел долгосрочные контракты по производству вооружения по программе "Оружие Победы". Решение принято во исполнение поручений Ставки верховного главнокомандующего и по представлению Минобороны.

Об этом сообщили министр обороны Денис Шмигаль и премьер-министр Юлия Свириденко.

По новым правилам государственные заказчики могут заключать контракты на весь производственный цикл — от разработки и производства до ремонта и восстановления техники. Потребности будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода.

Правительство также обновило подход к предоплате: ее размер и сроки теперь привязаны к этапам выполнения работ, что позволяет финансировать производство ритмично, без кассовых разрывов.

Напомним, программу "Оружие Победы" Кабмин запустил в конце 2024 года. Производители, отвечающие установленным критериям, получают гарантированные государственные контракты сроком на три, пять или десять лет.

Среди ключевых требований к участникам программы: локализация более 50% стоимости компонентов, кодификация образцов вооружения, долгосрочная потребность Вооруженных Сил в продукции и серийное производство украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

"Потребности будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода. Это дает войску прогнозируемость, а оборонным предприятиям — возможность планировать производство, инвестиции и расширение мощностей. Обновлен подход к предоплате. Ее размер и сроки теперь привязаны к этапам выполнения работ. Свириденко.

По словам чиновников, реализация долгосрочных контрактов ускорит и масштабирует производство, обеспечит непрерывные поставки вооружения в подразделения и откроет для украинской оборонной индустрии перспективу развития на десятилетия.

Напомним, Кабмин принял постановление, передающее Министерству обороны функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников.