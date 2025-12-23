Запланована подія 2

Укрепление оборонной индустрии: правительство упростило восстановление и развитие производственных мощностей

война, ВСУ, военные
Укрепление оборонной промышленности / Генеральный штаб ВСУ

Правительство приняло пакет решений для укрепления оборонной промышленности, включая новые условия релокации и быстрое восстановление производственных мощностей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает министр обороны Денис Шмыгаль.

Поддержка оборонных предприятий

Правительство вводит новые условия для релокации и оперативного обновления производственных мощностей украинских оборонных предприятий. Речь идет о создании максимально упрощенных и безопасных механизмов, позволяющих оружейникам быстро возобновлять производство и выполнять государственные оборонные заказы.

В частности, стартует экспериментальный проект по предприятию "Мотор Сич". Для него ускоряется проектирование новых производственных объектов и упрощается подключение к водо-, газо-, тепло- и электросетям. Также предусмотрена возможность создания вспомогательной инфраструктуры для непрерывной работы релокированных мощностей и гарантируется защита чувствительной информации. Это должно активизировать возобновление и запуск новых объектов "Мотор Сичи" для выполнения государственных оборонных контрактов в режиме 24/7.

Кроме того, правительство уточняет условия, критерии и механизмы предоставления финансовой государственной поддержки оборонным предприятиям. В частности, речь идет о частичной компенсации процентных и лизинговых платежей.

Принятые решения направлены на укрепление, модернизацию и масштабирование оборонной индустрии, обеспечивающие украинское войско всем необходимым для защиты государства, жизни и безопасности граждан.

Напомним, Кабмин принял постановление, передающее Министерству обороны функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников.

Автор:
Ольга Опенько