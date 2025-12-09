Оборонные предприятия получили более 1,5 млрд грн на возобновление деятельности

Производители оборонно-промышленного комплекса Украины получили более 1,5 млрд грн бюджетной поддержки на возобновление своей деятельности после вражеских атак.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что летом 2025 года был обновлен механизм финансирования оборонных предприятий. Это позволило оперативно направлять средства на ликвидацию последствий обстрелов и возобновления производства.

Параллельно разрабатывается комплексный план мер по защите ОПК от будущих ударов, включающий:

изменение географии производства;

релокацию (дублирование) критически важных мощностей;

перемещение производств из районов, где используются крылатые авиационные боеприпасы (КАБы);

строительство подземных производственных комплексов

Министерство обороны отмечает, что эти шаги направлены на создание безопасных условий для развития украинского ОПК и обеспечения украинских военных всем необходимым.

Заметим, потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса к 2026 году может составить 60 миллиардов долларов, из которых более 35 миллиардов будет приходиться на производство дальнобойных средств поражения.