Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,02

EUR

48,52

+0,19

Наличный курс:

USD

42,09

41,98

EUR

48,85

48,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина оценивает оборонные возможности в 60 миллиардов долларов, часть производства будет работать на экспорт

оружие
Потенциал украинской оборонки к 2026 году может достичь $60 млрд. / Depositphotos

Потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса к 2026 году может составить 60 миллиардов долларов, из которых более 35 миллиардов будет приходиться на производство дальнобойных средств поражения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

По словам советника президента Александра Камышина, 2025 год стал годом масштабного развертывания производства дальнобойных систем, а в следующем году ожидается дальнейший рост мощностей.

В настоящее время реальный производственный потенциал отрасли оценивается около 35 миллиардов долларов в год, однако имеющееся финансирование покрывает не более половины этой суммы.

Поскольку собрать такие средства из госбюджета или международной помощи невозможно, часть производств будет работать на контролируемый экспорт в страны-партнеры. Это станет инструментом самофинансирования отрасли.

На экспорт, в первую очередь, пойдут украинские беспилотные системы — воздушные, морские и наземные. Для развития этого направления создаются совместные международные проекты по принципу Build in Ukraine/Build with Ukraine, известным как "датская модель".

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о планах открыть до конца года два экспортных представительства (ко-продакшн) в Берлине и Копенгагене для продажи или совместного производства избыточных видов украинской оборонной продукции.

Добавим, об экспорте оружия в Украину заговорили еще в 2024 году. С самого начала полномасштабного вторжения Украина фактически запретила экспорт вооружений, что существенно ограничило возможности отечественных производителей. Это побуждает крупные технологические компании рассматривать возможность переноса производства за границу.

Автор:
Татьяна Гойденко