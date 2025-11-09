Украина оценивает оборонные возможности в 60 миллиардов долларов, часть производства будет работать на экспорт

Потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса к 2026 году может составить 60 миллиардов долларов, из которых более 35 миллиардов будет приходиться на производство дальнобойных средств поражения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

По словам советника президента Александра Камышина, 2025 год стал годом масштабного развертывания производства дальнобойных систем, а в следующем году ожидается дальнейший рост мощностей.

В настоящее время реальный производственный потенциал отрасли оценивается около 35 миллиардов долларов в год, однако имеющееся финансирование покрывает не более половины этой суммы.

Поскольку собрать такие средства из госбюджета или международной помощи невозможно, часть производств будет работать на контролируемый экспорт в страны-партнеры. Это станет инструментом самофинансирования отрасли.

На экспорт, в первую очередь, пойдут украинские беспилотные системы — воздушные, морские и наземные. Для развития этого направления создаются совместные международные проекты по принципу Build in Ukraine/Build with Ukraine, известным как "датская модель".

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о планах открыть до конца года два экспортных представительства (ко-продакшн) в Берлине и Копенгагене для продажи или совместного производства избыточных видов украинской оборонной продукции.

Добавим, об экспорте оружия в Украину заговорили еще в 2024 году. С самого начала полномасштабного вторжения Украина фактически запретила экспорт вооружений, что существенно ограничило возможности отечественных производителей. Это побуждает крупные технологические компании рассматривать возможность переноса производства за границу.