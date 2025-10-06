Экспорт оружия может принести Украине от $500 млн до $1 млрд налогов — совет оружейников

Экспорт украинского вооружения может принести в государственный бюджет от $500 млн до $1 млрд налогов. Эта сумма будет в первую очередь зависеть от объемов продаж оружия. Об этом глава Украинского совета оружейников Игорь Федирко рассказал в комментарии Delo.ua .

Федирко отметил, что этот подсчет не является официальной статистикой, а рабочей моделью ради оружейников. Однако они опираются на аналитические данные прошлых лет. В частности, добавляет он, в 2024 году общая производственная способность составляла около $20 млрд, фактический выпуск — около $10 млрд.

"В 2025-м проектные возможности превысили $35 млрд. То есть индустрия способна делать больше, чем сегодня подтверждено в заказах. Контролируемый экспорт позволяет монетизировать этот профицит, снизить себестоимость за счет длинных серий и быстрее обновлять номенклатуру без риска для обеспечения фронта", — говорит он.

Игорь Федирко утверждает, что экспорт на уровне $3–5 млрд может приносить бюджету ориентировочно $300–500 млн. налогов в год. Если объемы вырастут до $8–12 млрд, потенциальные поступления составят примерно $0,7–1 млрд в год. По его словам, точная сумма будет зависеть от структуры контрактов, доли локализации, условий сервиса и скорости решений в сфере экспортного контроля.

"Экспорт оружия для нас - это не "вывезти лишнее", а сохранить темп производства без ущерба для фронта. Он разрешается только там, где Вооруженные Силы полностью обеспечены, и останавливается при малейшем сигнале о риске дефицита", - подчеркивает глава Украинского совета оружейников.

Федирко добавляет, что благодаря привлеченным продажам профицитных видов оружия можно приобрести дефицитные. Он уточняет, что у ВСУ остается недостаток в сферах противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков, артиллерийских боеприпасов и взрывных компонентов, а также критической электроники и сенсоров.

Игорь Федирко подчеркивает, что эти позиции остаются нетронутыми и устремляются исключительно на нужды армии. Кроме того, он отмечает, что конкуренция на мировом рынке оружия остается чрезвычайно жесткой. Однако у украинского оружия есть несколько сильных преимуществ:

проверка боем;

оптимальное соотношение цены и эффективности;

быстрый цикл производства и доставки на фронт;

интероперабельность: наши решения совместимы как с натовскими, так и с постсоветскими платформами, что важно для многих стран Азии и Африки.

"Мы также предлагаем не просто поставки, а партнерство — локализацию, сервис и обучение на месте. И, наконец, прозрачный режим экспортного контроля: разовые лицензии, сертификаты конечного пользователя, запрет реэкспорта и послепоставочный контроль снимают риски для партнеров", — резюмирует глава Украинского совета оружейников.

