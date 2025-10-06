Експорт зброї може принести Україні від $500 млн до $1 млрд податків — рада зброярів

Експорт українського озброєння може принести в державний бюджет від $500 млн до $1 млрд податків. Ця сума в першу чергу залежатиме від обсягів продажу зброї. Про це голова Української ради зброярів Ігор Федірко розповів у коментарі Delo.ua .

Федірко зазначи, що цей підрахунок не є офіційною статистикою, а лише робочою моделлю ради зброярів. Проте вони спираються на аналітичні дані минулих років. Зокрема, додає він, у 2024 році загальна виробнича спроможність становила близько $20 млрд, фактичний випуск — приблизно $10 млрд.

"У 2025-му проєктні спроможності перевищили $35 млрд. Тобто індустрія здатна робити більше, ніж сьогодні підтверджено в замовленнях. Контрольований експорт дозволяє монетизувати цей профіцит, знизити собівартість за рахунок довгих серій і швидше оновлювати номенклатуру без ризику для забезпечення фронту", — каже він.

Ігор Федірко стверджує, що експорт на рівні $3–5 млрд може приносити бюджету орієнтовно $300–500 млн податків на рік. Якщо обсяги зростуть до $8–12 млрд, потенційні надходження сягнуть приблизно $0,7–1 млрд на рік. За його словами, точні суми залежатимуть від структури контрактів, частки локалізації, умов сервісу і швидкості рішень у сфері експортного контролю.

"Експорт зброї для нас — це не "вивезти зайве", а зберегти темп виробництва без шкоди для фронту. Він дозволяється лише там, де Збройні Сили повністю забезпечені, і зупиняється за найменшого сигналу про ризик дефіциту", — підкреслює голова Української ради зброярів.

Федірко додає, що завдяки залученим від продажу профіцитних видів зброї можна придбати дефіцитні. Він уточнює, що в ЗСУ залишається нестача у сферах протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів, артилерійських боєприпасів та вибухових компонентів, а також критичної електроніки та сенсорів.

Ігор Федірко підкреслює, що ці позиції залишаються недоторканими й спрямовуються виключно на потреби армії. Крім цього, він відзначає, що конкуренція на світовому ринку зброї залишається надзвичайно жорсткою. Проте українська зброя має кілька сильних переваг:

перевірка боєм;

оптимальне співвідношення ціни й ефективності;

швидкий цикл виробництва та доставки на фронт;

інтероперабельність: наші рішення сумісні та з натівськими, і з пострадянськими платформами, що важливо для багатьох країн Азії й Африки.

"Ми також пропонуємо не просто поставки, а партнерство — локалізацію, сервіс і навчання на місці. І нарешті, прозорий режим експортного контролю: разові ліцензії, сертифікати кінцевого користувача, заборона реекспорту та післяпоставочний контроль знімають ризики для партнерів", — резюмує голова Української ради зброярів.

