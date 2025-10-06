Україна може експортувати морські дрони та протитанкову зброю

Морські дрони та протитанкова зброя є основним видом озброєння, яку Україна в першу чергу зможе експортувати на зовнішні ринки. Вони вже доказали свою ефективність при виконанні бойових завдань на суші та морі.

Про це голова Української рада зброярів Ігор Федірко розповів у коментарі Delo.ua.

Федірко підкреслив, що морські дрони українського виробництва продемонстрували свою ефективність під час відпрацювання по ворожим цілям в Чорному морі. За його словами, цей вид озброєння вже виробляються серійно й сьогодні є у профіциті.

Він також додав, що експорт відкрито тільки там, де ЗСУ вже повністю забезпечені, тому, за його словами, жодна зброя не буде продаватися, якщо є потреба в її використанні на полі бою.

Водночас Ігор Федірко стверджує, що якщо приватні виробники не зможуть реалізувати надлишок продукції на зовнішніх ринках, серійні лінії ризикують зупинитися — інженери підуть, а дефіцити на фронті зростатимуть.

"Контрольований експорт вирішує цю проблему: міжнародні контракти зберігають робочі місця, притягують інвестиції й технології та створюють джерело фінансування для армії. До слова, якщо застосовувати умовне мито на рівні 10%, це дозволяє державі профінансувати придбання як мінімум кількох десятків FPV-дронів хорошої якості для армії", — каже він.

Також, як наголошує голова Української ради зброярів, вітчизняна зброя випробувана безпосередньо в бойових умовах, високо відзначає її конкурентоспроможність у світі та підіймає імідж України.

