Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,70

48,50

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна може експортувати морські дрони та протитанкову зброю

морські дрони, протитанкова зброя
Українська зброя демонструє ефективність на полі бою. Фото: Кримська платформа

Морські дрони та протитанкова зброя є основним видом озброєння, яку Україна в першу чергу зможе експортувати на зовнішні ринки. Вони вже доказали свою ефективність при виконанні бойових завдань на суші та морі. 

Про це голова Української рада зброярів Ігор Федірко розповів у коментарі Delo.ua.

Федірко підкреслив, що морські дрони українського виробництва продемонстрували свою ефективність під час відпрацювання по ворожим цілям в Чорному морі. За його словами, цей вид озброєння вже виробляються серійно й сьогодні є у профіциті.

Він також додав, що експорт відкрито тільки там, де ЗСУ вже повністю забезпечені, тому, за його словами, жодна зброя не буде продаватися, якщо є потреба в її використанні на полі бою. 

Водночас Ігор Федірко стверджує, що якщо приватні виробники не зможуть реалізувати надлишок продукції на зовнішніх ринках, серійні лінії ризикують зупинитися — інженери підуть, а дефіцити на фронті зростатимуть. 

"Контрольований експорт вирішує цю проблему: міжнародні контракти зберігають робочі місця, притягують інвестиції й технології та створюють джерело фінансування для армії. До слова, якщо застосовувати умовне мито на рівні 10%, це дозволяє державі профінансувати придбання як мінімум кількох десятків FPV-дронів хорошої якості для армії", — каже він.

Також, як наголошує голова Української ради зброярів, вітчизняна зброя випробувана безпосередньо в бойових умовах, високо відзначає її конкурентоспроможність у світі та підіймає імідж України. 

Раніше Delo.ua писало, як AI трансформує військову техніку — навігація, дрони та управління вогнем.

Автор:
Алік Сахно