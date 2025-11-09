Запланована подія 2

Україна оцінює оборонні спроможності у 60 мільярдів доларів, частина виробництва працюватиме на експорт

зброя
Потенціал української оборонки до 2026 року може сягнути $60 млрд / Depositphotos

Потенціал українського оборонно-промислового комплексу до 2026 року може сягнути 60 мільярдів доларів, з яких понад 35 мільярдів припадатиме на виробництво далекобійних засобів ураження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами радника президента Олександра Камишіна, 2025 рік став роком масштабного розгортання виробництва далекобійних систем, а наступного року очікується подальше зростання потужностей.

Нині реальний виробничий потенціал галузі оцінюється у близько 35 мільярдів доларів на рік, проте наявне фінансування покриває не більше половини цієї суми.

Оскільки зібрати такі кошти лише з держбюджету чи міжнародної допомоги неможливо, частина виробництв буде працювати на контрольований експорт до країн-партнерів. Це стане інструментом самофінансування галузі.

На експорт у першу чергу підуть українські безпілотні системи — повітряні, морські та наземні. Для розвитку цього напрямку створюються спільні міжнародні проєкти за принципом Build in Ukraine / Build with Ukraine, відомим як "данська модель".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про плани відкрити до кінця року два експортні представництва (ко-продакшн) у Берліні та Копенгагені для продажу або спільного виробництва надлишкових видів української оборонної продукції. 

Додамо, про експорт зброї в Україні заговорили ще у 2024 році. Від початку повномасштабного вторгнення Україна фактично заборонила експорт озброєнь, що суттєво обмежило можливості вітчизняних виробників. Це спонукає великі технологічні компанії розглядати можливість перенесення виробництва за кордон.

Автор:
Тетяна Гойденко