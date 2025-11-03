Україна відкриває експортні представництва зброї в Берліні та Копенгагені

Президент України Володимир Зеленський оголосив про плани відкрити до кінця року два експортні представництва (ко-продакшн) у Берліні та Копенгагені для продажу або спільного виробництва надлишкових видів української оборонної продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на брифінг Зеленського.

Ініціатива має на меті отримати додаткове фінансування та обміняти надлишки на дефіцитні для країни позиції.

Зокрема, йдеться про морські дрони – їх виробляється вдвічі більше, ніж використовується в бойових діях. Крім того, експортуватиметься зброя, яка цікавить партнерів для обміну на дефіцитні для України позиції.

Механізм співпраці передбачає, що партнери фінансують виробництво української зброї, отримуючи половину продукції, а іншу половину передають Україні на час війни. Як приклад президент навів самохідну артилерійську установку "Богдана", якої виробляється понад 40 одиниць на місяць.

"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко-продакшн і експорт про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей. (…) це вирішено на рівні компаній, які будуть в ко-продакшн, а також на рівні держав. Перші дві столиці, це наших представництва там будуть, це Берліна і Копенгаген. Це буде в цьому році", - сказав Зеленський.

Виробництво власних ракет

Зеленський також повідомив про активне нарощування виробництва ключових зразків озброєнь: нові ракети (зокрема "Фламінго" та "Рута"), різновиди "Нептуна", а також масове виробництво дронів-перехоплювачів із орієнтиром на великі обсяги наприкінці осені.

За його словами, українські зразки доводять свою ефективність в операціях та сприяють тиску на російську оборонну промисловість і логістику.

"Ми застосовуємо на сьогодні вже нові ракети, такі як "Фламінго" і "Рута". Я вам не скажу, яку кількість. … очікуємо… масового виробництва до кінця цього року. Є наші "Нептуни". Також я не буду казати кількість, яку ми застосували. Ми застосували "Нептун" різний. "Нептун", який вже у нас є в масовому виробництві, "Нептун" звичайний. В сенсі, що є у нас звичайний, а є довгий "Нептун" і він себе також дуже хорошо показує", - розповів президент.

Він також наголосив на необхідності чіткої комунікації щодо характеристик і призначення різних систем — ракет, дронів-ракетоносіїв та перехоплювачів.

"Останній місяць ми говорили про те, щоб комунікувати дуже детально наші ракети, а також дрони ракети, такі як "Паляниця", такі як "Пекло", такі як "Рута", такі як "Фламінго", що з цього ракети, а що з цього ракети-дрони", - додав Зеленський.

Водночас президент відзначив, що російські атаки на українські виробничі лінії можуть тимчасово уповільнювати виробництво, але не призводять до втрати ключових видів далекобійної зброї.

Додамо, ще в кінці жовтня Зеленський доручив уряду запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.