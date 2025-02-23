В Україні представили крилату ракету "Трембіта" з дальністю до 1000 км

На виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 в Україні презентували вітчизняну крилату ракету "Трембіта", здатну вражати цілі на відстані до 1000 км.

Про це пише "Суспільне".

Ракета перебуває на стадії випробувань та розробляється у двох модифікаціях: бойова версія і менша "фальш-ціль", що має збивати з пантелику ворожу ППО.

Характеристики "Трембіти"

Базова модель ракети: Споряджена маса – 100 кг;

Маса бойової частини – 20-30 кг (термобарична або осколково-фугасна);

Дальність ураження – від 140 км (для базової моделі) до 1000 км (для старшої версії);

Швидкість – понад 400 км/год;

Висота польоту – від 30 до 2000 метрів;

Паливо – звичайний бензин А-92/А-95.

За словами розробника, відомого як Сергій, "Трембіта" – це максимально проста та бюджетна ракета. Конструкція базується на технологіях, яким понад 150 років, що робить її дешевою у виробництві.

Як працює "Трембіта"

Ракети запускатимуться залпами по 8 одиниць, а три таких залпи дадуть 24 ракети одночасно. Частина з них – бойові, а частина – хибні цілі, які відволікатимуть ППО ворога.

Завдяки цьому російські системи протиповітряної оборони змушені будуть витрачати ресурси на знищення несправжніх загроз, що відкриє шлях для реальних ударів.

Масове виробництво

Розробник заявляє, що виробництво диверсифікували серед сотень підрядників, що робить його незнищенним. Очікується, що Україна зможе випускати до 2000 ракет на місяць.

"Ми хочемо, щоб нас бачили і щоб нас збивали ворожими засобами ППО. Це вигідно для держави", – зазначив Сергій.

Крім того, ракета має високозахищену систему навігації та власне програмне забезпечення, яке поєднується з іншими системами наведення.

Розробники планують вдосконалювати "Трембіту", розширювати виробництво та випускати ракети тисячами.

Додамо, Україна розробляє ще одну далекобійну ракету-дрон "Паляниця", яка має дальність польоту 600 км (що майже на 100 км перевищує дальність польоту британських Storm Shadow). Її вартість на стадії малосерійного виробництва становить близько 1 мільйона доларів. На першу партію вже виділила кошти Литва.