В Украине представили крылатую ракету "Трембита" с дальностью до 1000 км.

На выставке Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 в Украине представили отечественную крылатую ракету "Трембита", способную поражать цели на расстоянии до 1000 км.

Об этом пишет "Суспільне".

Ракета находится на стадии испытаний и разрабатывается в двух модификациях: боевая версия и меньшая "фальш-цель", которая должна сбивать с толку вражескую ПВО.

Характеристики "Трембиты"

Базовая модель ракеты: Снаряженная масса – 100 кг;

Масса боевой части – 20-30 кг (термобарическая или осколочно-фугасная);

Дальность поражения – от 140 км (для базовой модели) до 1000 км (для старшей версии);

Скорость – более 400 км/ч;

Высота полета – от 30 до 2000 метров;

Топливо – обычный бензин А-92/А-95.

По словам разработчика, известного как Сергей, "Трембита" – это максимально простая и бюджетная ракета. Конструкция базируется на технологиях старше 150 лет, что делает ее дешевой в производстве.

Как работает "Трембита"

Ракеты будут запускаться залпами по 8 единиц, а три таких залпа дадут 24 ракеты одновременно. Часть из них – боевые, а часть – ложные цели, которые будут отвлекать ПВО врага.

Благодаря этому российские системы противовоздушной обороны вынуждены будут тратить ресурсы на уничтожение ложных угроз, что откроет путь для реальных ударов.

Массовое производство

Разработчик заявляет, что производство диверсифицировали среди сотен подрядчиков, что делает его неистребимым. Ожидается, что Украина сможет выпускать до 2000 ракет в месяц.

"Мы хотим, чтобы нас видели и чтобы нас избивали враждебными средствами ПВО. Это выгодно для государства", – отметил Сергей.

Кроме того, ракета имеет высокозащищенную навигацию и собственное программное обеспечение, которое сочетается с другими системами наведения.

Разработчики планируют совершенствовать "Трембиту", расширять производство и выпускать ракеты тысячами.

Украина разрабатывает еще одну дальнобойную ракету-дрон "Паляница", которая имеет дальность полета 600 км (что почти на 100 км превышает дальность полета британских Storm Shadow). Ее стоимость на стадии малосерийного производства составляет около 1 миллиона долларов. На первую партию выделила средства Литва.