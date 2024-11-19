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Украина наращивает производство собственных ракет: в этом году изготовлено уже 100 "Нептунов"
В Украине активно происходит производство отечественных ракет – с начала года уже произведены первые 100 ракет. Кроме того, было успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальнейших расстояниях.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Глава оборонного ведомства также рассказал, что провел важную встречу с украинскими производителями ракетного вооружения. Обсудили планы на 2025 год, ключевые направления сотрудничества и развитие отрасли.
Также он сообщил, что идет разработка новых ракет-дронов, в частности "Паляницы", которая является примером успешного сотрудничества государства и частного сектора. В частности, идет работа по этому направлению и с иностранными партнерами.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Умеров напомнил, что 13 апреля 2022 года ракетный комплекс "Нептун" уничтожил флагман Черноморского флота России – крейсер "Москва". Это стало историческим моментом и продемонстрировало силу украинского национального ракетного вооружения.
А в марте 2024 года ВСУ ударили "Нептуном" по кораблю "Константин Ольшанский", который Россия захватила в 2014 году.
Напомним, Министерство обороны в 2024 году инвестировало 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности и работает над заключением долгосрочных соглашений.
Также сообщалось, что бельгийская компания Thales подписала меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием для совместного производства ракет, предназначенных для борьбы с вражескими беспилотниками.