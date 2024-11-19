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Україна нарощує виробництво власних ракет: цьогоріч виготовлено вже 100 "Нептунів"

Міноборони
Україна нарощує виробництво власних ракет. Фото: Міністр оборони України Рустем Умєров

В Україні активно відбувається виробництво вітчизняних ракет – від початку року вже виготовлено перші 100 ракет. Окрім цього, було успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях.

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Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Очільник оборонного відомства також розповів, що провів важливу зустріч з українськими виробниками ракетного озброєння. Обговорили плани на 2025 рік, ключові напрямки співпраці та розвиток галузі. 

Також він повідомив, що триває розробка нових ракет-дронів, зокрема "Паляниці", яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору. Зокрема, іде робота у цьому напрямку і з іноземними партнерами.

Умєров нагадав, що 13 квітня 2022 року ракетний комплекс "Нептун" знищив флагман Чорноморського флоту Росії – крейсер "Москва". Це стало історичним моментом і продемонструвало силу українського національного ракетного озброєння.

А у березні 2024 року ЗСУ вдарили "Нептуном" по кораблю "Костянтин Ольшанський", який Росія захопила у 2014 році.

Нагадаємо, Міністерство оборони у 2024 році інвестувало 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості і працює над укладанням довгострокових угод.

Також повідомлялося, що бельгійська компанія Thales підписала меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством для спільного виробництва ракет, призначених для боротьби з ворожими безпілотниками.

Автор:
Ольга Колесніченко