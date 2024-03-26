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ЗСУ вдарили "Нептуном" по кораблю "Костянтин Ольшанський", який Росія захопила у 2014 році
Сили оборони України атакували ракетою "Нептун" корабель "Костянтин Ольшанський", який був вкрадений російськими загарбниками у 2014 році.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.
"Було ухвалено рішення завдати вогневе ураження по цій одиниці, на жаль. Вибору у нас нема. Застосували український "Нептун", і відповідно ураження було відпрацьоване", - сказав Плетенчук.
Він зазначив, що корабель "Костянтин Ольшанський" РФ вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму. За його словами, дев'ять років він стояв у бухті й загарбники його почали розбирати на запчастини, а на 10 рік війни вони зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому впродовж року його було відновлено.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Дев’ять років він стояв у Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини... А на 10 рік вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі... і було прийнято рішення його відновити. Протягом року його відновили, але метою цих робіт було вчинити фальсифікацію і відрапортувати керівництву про те, що вони відновили один зі своїх раніше пошкоджених великих десантних кораблів - "Минск" або "Оленегорский горняк", тому що в них характер ушкоджень такий, що їх відновлення під великим сумнівом, і цей корабель планували використати проти українських сил. Тому було прийнято рішення уразити цей корабель "Нептуном". Ураження було завдано. Пошкодження уточнюються", - розповів Плетенчук, передає "Інтерфакс-Україна".
Плетенчук також підтвердив, що уражені російські кораблі "Азов", "Ямал" та "Іван Хурс" не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом.
Удари ЗСУ по кораблям РФ
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У ніч на 26 грудня в місті Феодосія в тимчасово окупованому Криму ЗСУ знищили в порту російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перевозив ударні дрони.
У результаті нічної операції 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму у селищі Чорноморське українськими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.
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Також удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.