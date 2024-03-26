ЗСУ вдарили "Нептуном" по кораблю "Костянтин Ольшанський", який Росія захопила у 2014 році

Сили оборони України атакували ракетою "Нептун" корабель "Костянтин Ольшанський", який був вкрадений російськими загарбниками у 2014 році.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.

"Було ухвалено рішення завдати вогневе ураження по цій одиниці, на жаль. Вибору у нас нема. Застосували український "Нептун", і відповідно ураження було відпрацьоване", - сказав Плетенчук.

Він зазначив, що корабель "Костянтин Ольшанський" РФ вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму. За його словами, дев'ять років він стояв у бухті й загарбники його почали розбирати на запчастини, а на 10 рік війни вони зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому впродовж року його було відновлено.

"Дев’ять років він стояв у Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини... А на 10 рік вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі... і було прийнято рішення його відновити. Протягом року його відновили, але метою цих робіт було вчинити фальсифікацію і відрапортувати керівництву про те, що вони відновили один зі своїх раніше пошкоджених великих десантних кораблів - "Минск" або "Оленегорский горняк", тому що в них характер ушкоджень такий, що їх відновлення під великим сумнівом, і цей корабель планували використати проти українських сил. Тому було прийнято рішення уразити цей корабель "Нептуном". Ураження було завдано. Пошкодження уточнюються", - розповів Плетенчук, передає "Інтерфакс-Україна".

Плетенчук також підтвердив, що уражені російські кораблі "Азов", "Ямал" та "Іван Хурс" не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом.

Удари ЗСУ по кораблям РФ

23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського флоту – зокрема, там було пошкоджено російський великий десантний корабель "Ямал".

У ніч на 5 березня 2024 року український спецпідрозділ ГУР Group 13 успішно атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сєрґєй Котов".

Уранці середи, 14 лютого, у Чорному морі був підбитий російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР Міністерства оборони України знищили ракетний корабель "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

У ніч на 26 грудня в місті Феодосія в тимчасово окупованому Криму ЗСУ знищили в порту російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перевозив ударні дрони.

У результаті нічної операції 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму у селищі Чорноморське українськими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили корабель "Аскольд".

Також удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.