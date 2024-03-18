Україна хоче зареєструвати фразу "Російський військовий корабель, йди…!" як торговельну марку

Державна прикордонна служба України прагне зареєструвати як торговельну марку фразу Російський військовий корабель, йди…!", яку вимовив прикордонник з острова Зміїний на початку повномасштабного вторгнення. Але в Офісі інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) виступають проти цього.

Про це пише Politico.

Видання нагадує, що фраза про напрямок, за яким треба йти російському військовому кораблю, вперше прозвучала у сміливій відповіді українського солдата з острова Зміїний у Чорному морі в перші години вторгнення. За два роки після цього цей вислів став символом стійкості Києва проти Москви. Але на думку органів ЄС із захисту прав інтелектуальної власності, він не відповідає вимозі стати торговою маркою.

Фраза має належати державі Україна

"Ми вважаємо, що авторство такої торгової марки має належати державі Україна… як підтвердження рішучості та незламності українських прикордонників", — сказав виданню речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

На його думку, треба віддати належне захиснику, який своїм вчинком, своєю рішучою демонстрацією незламності надихнув людей, Україну та світову спільноту.

Брюссельські юристи Андрій Буковнік і Тарас Кульбаба вперше подали заявку на торговельну марку 16 березня 2022 року від імені солдата — з дозволу його родини — який першим вимовив цю фразу.

Юристи сказали, що це була "унікальна можливість зробити щось більше" та спосіб випередити те, що, як вони кажуть, неминуче станеться: хтось інший зареєструє торговельну марку.

Це мало гарантувати, що ніхто інший не отримає прибутку від гасла. Наразі на багатьох торгових платформах продається різноманітна комерційна продукція, що містить варіації фрази "Російський військовий корабель: іди на х..й". Але ні Україна, ні солдат, який був захоплений Росією і згодом звільнений в результаті обміну полоненими, не можуть зробити нічого, щоб завадити іншим заробити на його крилатій фразі.

Як вже заробляють на відомому слогані

Демченко додав, що на популярності слогану вже заробляють підприємці з "нещирими намірами".

"Це дуже важливо для європейських споживачів, тому що зараз їх вводять в оману. На ринку є дуже погані гравці, і Україна нічого не може з цим зробити", – сказав Буковник.

Утім, Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) повідомив, що фраза не може стати торговельною маркою, бо вона "суперечить загальноприйнятим принципам моралі, оскільки прагне [...] отримати фінансову вигоду від того, що загальновизнано вважається трагічною подією".

"Перша відмова була справді образливою. Це було дуже боляче, тому що вони сказали, що солдат буде наживатися на війні на власному висловлюванні, яке він сказав російському військовому кораблю під час війни", — сказав Буковник.

Щоб обійти звинувачення у спекуляції та з міркувань безпеки, пов’язаних з розкриттям імені солдата, Буковник і Кульбаба подали заяву від імені Держприкордонслужби України.

Згодом EUIPO вдруге відхилив заявку на отримання торговельної марки в грудні 2022 року, однак тоді це вже пояснили тим, що в ній використовуються "вульгарні висловлювання з образливим сексуальним підтекстом".

Буковник і Кульбаба подали апеляцію в лютому 2023 року, але EUIPO відхилила її в грудні минулого року, стверджуючи, що фраза не має "відмітного характеру", тобто не може ідентифікувати та відрізнити свої товари чи послуги від товарів або послуг іншого походження.

Буковник зазначив, що це рішення також викликало подив, оскільки він вважає, що це "дуже унікальне гасло", яке чітко асоціюється з конкретною подією на острові Зміїний, крихітному, але стратегічно важливому острові в Чорному морі.

Українські аргументи експертів не переконують

Елеонора Розаті, професор права інтелектуальної власності Стокгольмського університету, каже, що такі випадки рідко закінчуються щасливо.

"Я не вірю, що ця заявка коли-небудь буде успішною. З самого початку це програна справа", - сказала вона.

Вона додала, що було багато прикладів невдалих заявок на торговельну марку — від "Je suis Charlie" до "Black Lives Matter" — які стикалися з подібними перешкодами.

"Подібні фрази, які виражають політичну думку, швидше за все, будуть відхилені, оскільки відомство вважає, що існує проблема розрізняльності, яка є ключовими вимогами для захисту торгової марки", - підкреслила Розаті.

"Ми віримо в справедливість і сподіваємося, що рішення щодо торговельної марки буде виваженим і на користь тих, хто героїчно висловив цю фразу", – зауважив Демченко.

Хоча адвокати були розчаровані постійними відмовами, Буковник і Кульбаба заявили, що не мають наміру відмовлятися від справи, і в лютому подали ще одну апеляцію.

"Коли ми подавали заявку... ми сказали, що навіть якщо ми підозрювали, що офіс може висунути деякі заперечення проти заявки, ми продовжуватимемо боротися за це, скільки зможемо", — сказав Кульбаба.

Нагадаємо, що сам військовий корабель, якому адресувалася фраза, крейсер "Москва", що був флагманом російського Чорноморского флоту, був підбитий внаслідок українських ракетних ударів та затонув 13 квітня 2022 року. Буквально за день до цього в Україні ввели в обіг присвячені йому поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ...!", які набули феноменальної популярності, були миттєво розпродані і отримали велику колекційну цінність. У 2022 році вона стала найкращою маркою.

В свою чергу, острів Зміїний 30 червня був залишений російськими окупантами після багатоденних обстрілів з українскього боку.