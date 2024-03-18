Украина хочет зарегистрировать фразу "Русский военный корабль, иди…!" как торговую марку

Государственная пограничная служба Украины стремится зарегистрировать как торговую марку фразу "Русский военный корабль, иди…!", которую произнес пограничник с острова Змеиный в начале полномасштабного вторжения. Но в Офисе интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) выступают против этого.

Об этом пишет Politico.

Издание напоминает, что фраза о направлении, по которому нужно следовать российскому военному кораблю, впервые прозвучала в смелом ответе украинского солдата с острова Змеиный в Черном море в первые часы вторжения. Через два года после этого это выражение стало символом устойчивости Киева против Москвы. Но, по мнению органов ЕС по защите прав интеллектуальной собственности, оно не отвечает требованию стать торговой маркой.

Фраза должна принадлежать государству Украина

"Мы считаем, что авторство такой торговой марки должно принадлежать государству Украина… как подтверждение решительности и несокрушимости украинских пограничников", — сказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его мнению, нужно отдать должное защитнику, который своим поступком, своей решительной демонстрацией несокрушимости вдохновил людей, Украину и мировое сообщество.

Брюссельские юристы Андрей Буковник и Тарас Кульбаба впервые подали заявку на торговую марку 16 марта 2022 года от имени солдата — с разрешения его семьи — первым произнесшую эту фразу.

Юристы сказали, что это была "уникальная возможность сделать что-то большее" и способ опередить, что, как они говорят, неизбежно произойдет: кто-то другой зарегистрирует торговую марку.

Это должно было гарантировать, что никто другой не получит прибыли от лозунга. На многих торговых платформах продается разнообразная коммерческая продукция, содержащая вариации фразы "Русский военный корабль: иди на х..й". Но ни Украина, ни солдат, захваченный Россией и впоследствии освобожденный в результате обмена пленными, не могут сделать ничего, чтобы помешать другим заработать на его крылатой фразе.

Как уже зарабатывают на известном слогане

Демченко добавил, что на популярности слогана уже зарабатывают предприниматели с "неискренними намерениями".

"Это очень важно для европейских потребителей, потому что сейчас их вводят в заблуждение. На рынке есть очень плохие игроки, и Украина ничего не может с этим поделать", – сказал Буковник.

Впрочем, Офис интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) сообщил, что фраза не может стать торговой маркой, потому что она "противоречит общепринятым принципам морали, поскольку стремится получить финансовую выгоду от того, что общепризнанно считается трагическим событием".

"Первый отказ был действительно оскорбительным. Это было очень больно, потому что они сказали, что солдат будет наживаться на войне на своем высказывании, которое он сказал российскому военному кораблю во время войны", — сказал Буковник.

Чтобы обойти обвинения в спекуляции и соображениях безопасности, связанных с раскрытием имени солдата, Буковник и Кульбаба подали заявление от имени Госпогранслужбы Украины.

Впоследствии EUIPO вторично отклонил заявку на получение торговой марки в декабре 2022 года, однако тогда это уже объяснили тем, что в ней используются "вульгарные высказывания с оскорбительным сексуальным подтекстом".

Буковник и Кульбаба подали апелляцию в феврале 2023 года, но EUIPO отклонила ее в декабре прошлого года, утверждая, что фраза не носит "особый характер", то есть не может идентифицировать и отличить свои товары или услуги от товаров или услуг другого происхождения.

Буковник отметил, что это решение также вызвало удивление, поскольку он считает, что это "очень уникальный лозунг", четко ассоциирующийся с конкретным событием на острове Змеином, крохотном, но стратегически важном острове в Черном море.

Украинские аргументы экспертов не убеждают

Элеонора Розати, профессор права интеллектуальной собственности Стокгольмского университета говорит, что такие случаи редко заканчиваются счастливо.

"Я не верю, что эта заявка когда-нибудь будет успешной. С самого начала это проигранное дело", - сказала она.

Она добавила, что было много примеров неудачных заявок на торговую марку – от Je suis Charlie до Black Lives Matter – которые сталкивались с подобными препятствиями.

"Подобные фразы, выражающие политическое мнение, скорее всего, будут отклонены, поскольку ведомство считает, что существует проблема различимости, которая является ключевыми требованиями для защиты торговой марки", - подчеркнула Розати.

"Мы верим в справедливость и надеемся, что решение о торговой марке будет взвешенным и в пользу тех, кто героически выразил эту фразу", – отметил Демченко.

Хотя адвокаты были разочарованы постоянными отказами, Буковник и Кульбаба заявили, что не намерены отказываться от дела и в феврале подали еще одну апелляцию.

"Когда мы подавали заявку... мы сказали, что даже если мы подозревали, что офис может выдвинуть некоторые возражения против заявки, мы будем продолжать бороться за это, сколько сможем", - сказал Кульбаба.

Напомним, что сам военный корабль, которому адресовалась фраза, крейсер "Москва", являвшийся флагманом российского Черноморского флота, был подбит в результате украинских ракетных ударов и затонул 13 апреля 2022 года. Буквально днем ранее в Украине ввели в обращение посвященные ему почтовые марки "Русский военный корабель, иди…!", которые приобрели феноменальную популярность, были мгновенно распроданы и получили большую коллекционную ценность.

В свою очередь остров Змеиный 30 июня был оставлен российскими оккупантами после многодневных обстрелов с украинской стороны.