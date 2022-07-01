Как ВСУ выбили россиян со Змеиного острова? Версия британской разведки

Оккупанты, скорее всего, спешно покинули остров Змеиный в северо-западной части Черного моря из-за изоляции гарнизона. Его уязвимость для ударов ВСУ постоянно росла, благодаря слаженно работе украинских военных.

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Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

В ведомстве подчеркивают, что утверждение Минобороны РФ о том, что якобы российские военные покинули Змеиный в качестве "жеста доброй воли", не соответствует действительности.

"ВСУ за последние несколько недель нанесли удары по российскому гарнизону с применением ракет и ударов беспилотниками. Кроме того, они использовали противокорабельные ракеты, чтобы остановить российские военные корабли, пытающиеся пополнить запасы на острове", — рассказали в Минобороны Великобритании.

В подходящий момент ВСУ нанесли несколько ударов по острову, после чего оккупанты сбежали со Змеиного. Остров был захвачен Россией в первые дни полномасштабного вторжения.

Отметим, что Вооруженные силы Украины вскоре отправятся на остров Змеиный, который 30 июня был освобожден от российских оккупантов, чтобы установить непосредственный физический контроль над данной территорией. Теперь Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов.