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Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов, - ОВА
С отходом российской армии из посёлка Белое Измаильского района, который находится на острове Змеиный, оккупантов на территории Одесской области больше не осталось.
Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Одесщина полностью освобождена от оккупантов. Поселок Белый Измаильского района Одесской области. Он же остров Змеиный. Спасибо ВСУ!", — отметил Братчук.
Сегодня, 30 июня, российские войска покинули остров Змеиный из-за успешных ударов ВСУ. Российские власти как всегда цинично свое поражение назвали "жестом доброй воли".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Остров Змеиный российские войска захватили в первый день войны, 24 февраля, с тех пор украинские войска регулярно атаковали их позиции там. С помощью десантных катеров российские военные установили там системы ПВО, укрепили остров военной техникой и увеличили личный состав.
В последние недели украинские военные регулярно наносили удар по оккупированному Россией острову. 28 июня в ОК "Юг" сообщали, что в результате атаки ВСУ на острове перестала работать радиолокационная станция, из-за чего россияне не могут к нему подойти. Также сообщалось, что за все время ВС РФ потеряли три ЗРК "Панцирь-С1".