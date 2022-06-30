Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов, - ОВА

С отходом российской армии из посёлка Белое Измаильского района, который находится на острове Змеиный, оккупантов на территории Одесской области больше не осталось.

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Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесщина полностью освобождена от оккупантов. Поселок Белый Измаильского района Одесской области. Он же остров Змеиный. Спасибо ВСУ!", — отметил Братчук.

Сегодня, 30 июня, российские войска покинули остров Змеиный из-за успешных ударов ВСУ. Российские власти как всегда цинично свое поражение назвали "жестом доброй воли".

Остров Змеиный российские войска захватили в первый день войны, 24 февраля, с тех пор украинские войска регулярно атаковали их позиции там. С помощью десантных катеров российские военные установили там системы ПВО, укрепили остров военной техникой и увеличили личный состав.

В последние недели украинские военные регулярно наносили удар по оккупированному Россией острову. 28 июня в ОК "Юг" сообщали, что в результате атаки ВСУ на острове перестала работать радиолокационная станция, из-за чего россияне не могут к нему подойти. Также сообщалось, что за все время ВС РФ потеряли три ЗРК "Панцирь-С1".