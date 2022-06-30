Оккупанты покинули остров Змеиный, - ОК "Юг"

В результате действий ВСУ войска российских оккупантов оставили свои позиции на острове Змеиный.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров", - говорится в сообщении.

Сейчас на Змеином пожар и звуки взрывов

"Окончательные результаты операции доразведываются", - говорится в сообщении.

В свою очередь минобороны страны-агрессора РФ, заявило, что российские войска покинули Змеиный "в качестве шага доброй воли".

"Сегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в сообщении оккупантов.

Ранее появилась информация, что от острова отошли 5 российских малоразмерных суден.

"Остров пустой. Орки подорвали остатки техники и на "Рапторах" укатили в закат", - сообщил Телеграмм-канал "Инсайдер".

Напомним, ранее в ГУР МО заявили, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, и объяснили, почему для нее так важен столь крошечный кусочек суши в Черном море.