Окупанти залишили острів Зміїний, - ОК "Південь"

Внаслідок дій ЗСУ війська російських окупантів залишили свої позиції на острові Зміїний.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Протягом ночі, в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів", - йдеться у повідомленні.

Зараз на Зміїному пожежа та звуки вибухів

"Остаточні результати операції дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу міноборони країни-агресора РФ, заявило, що російські війська залишили Зміїний "як крок доброї волі".

"Сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там", - йдеться в повідомленні окупантів.

Раніше з'явилася інформація, що від острова відійшли 5 російських малорозмірних суден.

"Острів порожній. Орки підірвали залишки техніки і на "Рапторах" поїхали на захід", - повідомив Телеграм-канал "Інсайдер".

Нагадаємо, раніше в ГУР МО заявили, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, і пояснили, чому для неї такий важливий такий крихітний шматочок суші в Чорному морі.