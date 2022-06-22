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На Зміїному ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1"
Минулої доби на півдні України ракетно-артилерійські та інші підрозділи ЗСУ виконали 150 вогневих завдань. Загалом знищено 49 агресорів, військову техніку, станцію РЕМ та склад боєприпасів.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Під час операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", станцію радіолокації та автомобільну техніку.
Втрати ворога уточнюються, зазначили українські військові.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас армія країни-агресора РФ завдала двох авіаційних ударів вертольотами по позиціям ЗСУ у Миколаївській області, втрат немає.
Також ворожий винищувач ударив двома керованими ракетами "повітря-повітря" по двом українським літакам.
"Штурмовик та винищувач віртуозно ухилилися від удару. Втрат немає", – йдеться у повідомленні ОК "Південь".
Зазначимо, буксир чорноморського флоту Російської Федерації "Василь Бех" після удару Збройними силами України 17 червня затонув біля острова Зміїний .
Нагадаємо, раніше в ГУР МО заявили, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, і пояснили, чому для неї такий важливий такий крихітний шматочок суші в Чорному морі.