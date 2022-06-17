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Российский буксир "Василий Бех" затонул после утреннего удара ВСУ, - глава Одесской ОВА

буксир, Российский буксир "Василий Бех"

Буксир черноморского флота Российской Федерации "Василий Бех" после утреннего удара Вооруженными силами Украины 17 июня затонул.  

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Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.   

По его словам, на борту судна был зенитно-ракетный комплекс "Тор", который должен был выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

"Сегодня утром нашими военно-морскими силами было уничтожено судно черноморского флота РФ "Василий Бех", на борту которого был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор". Позже стало известно, что он утонул. Неужели тупы орки снова будут говорить, что кто-то из экипажа неудачно покурил на борту?" - сказал Марченко.   

Глава ОВА напомнил, что на счету наших Вооруженных сил уже есть вражеский крейсер, несколько катеров, а теперь добавилось судно снабжения. 

"Я уверен, что в скором времени наши военные добавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль. И сможем сказать, что мы создали в черноморском флоте россии некую подводную бригаду кораблей на дне Черного моря", - подытожил Марченко. 

Напомним, 17 июня в акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.

Автор:
Анастасия Дедковская