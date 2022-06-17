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Российский буксир "Василий Бех" затонул после утреннего удара ВСУ, - глава Одесской ОВА
Буксир черноморского флота Российской Федерации "Василий Бех" после утреннего удара Вооруженными силами Украины 17 июня затонул.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
По его словам, на борту судна был зенитно-ракетный комплекс "Тор", который должен был выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны.
"Сегодня утром нашими военно-морскими силами было уничтожено судно черноморского флота РФ "Василий Бех", на борту которого был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор". Позже стало известно, что он утонул. Неужели тупы орки снова будут говорить, что кто-то из экипажа неудачно покурил на борту?" - сказал Марченко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава ОВА напомнил, что на счету наших Вооруженных сил уже есть вражеский крейсер, несколько катеров, а теперь добавилось судно снабжения.
"Я уверен, что в скором времени наши военные добавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль. И сможем сказать, что мы создали в черноморском флоте россии некую подводную бригаду кораблей на дне Черного моря", - подытожил Марченко.
Напомним, 17 июня в акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.