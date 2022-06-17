Російський буксир "Василь Бех" затонув після ранкового удару ЗСУ, - голова Одеської ОВА

Буксир чорноморського флоту Російської Федерації "Василь Бех" після ранкового удару Збройними силами України 17 червня затонув.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, на борту судна був зенітно-ракетний комплекс "Тор", який мав виконувати завдання протиповітряної та протиракетної оборони.

"Сьогодні вранці нашими військово-морськими силами було знищено судно чорноморського флоту РФ "Василь Бех", на борту якого було встановлено зенітно-ракетний комплекс "Тор". Пізніше стало відомо, що він потонув. Невже тупі орки знову будуть говорити, що хтось з екіпажу невдало покурив на борту?" – сказав Марченко.

Голова ОВА нагадав, що на рахунку українських Збройних сил вже є ворожий крейсер, кілька катерів, а тепер додалося судно постачання.

"Я впевнений, що незабаром наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет і великий десантний корабель. І зможемо сказати, що ми створили у чорноморському флоті Росії якусь підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря", - підсумував Марченко.

Нагадаємо, 17 червня в акваторії Чорного моря було вражено буксир чорноморського флоту "Василь Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.