ЗСУ знищили буксир чорноморського флоту РФ "Василь Бех" біля острова Зміїний

ВМС Збройних сил України вразили черговий буксир із ЗРК "ТОР" на борту.

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Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

В акваторії Чорного моря був уражений буксир чорноморського флоту "Василь Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників.

ДОВІДКА

Збудований на астраханському судноремонтному заводі буксир "Василь Бех" водотоннажністю 1605 тонн було прийнято до складу чорноморського флоту РФ у 2017 році.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО заявили, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, і пояснили, чому для неї такий важливий такий крихітний шматочок суші в Чорному морі.