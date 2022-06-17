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ЗСУ знищили буксир чорноморського флоту РФ "Василь Бех" біля острова Зміїний

ЗСУ знищили буксир чорноморського флоту РФ "Василь Бех" біля острова Зміїний

ВМС Збройних сил України вразили черговий буксир із ЗРК "ТОР" на борту.

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Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

В акваторії Чорного моря був уражений буксир чорноморського флоту "Василь Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників.

ДОВІДКА

Збудований на астраханському судноремонтному заводі буксир "Василь Бех" водотоннажністю 1605 тонн було прийнято до складу чорноморського флоту РФ у 2017 році.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО заявили, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, і пояснили, чому для неї такий важливий такий крихітний шматочок суші в Чорному морі.

Автор:
Світлана Манько