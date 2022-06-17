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ВСУ уничтожили буксир черноморского флота РФ "Василий Бех" у острова Змеиный
ВМС Вооруженных сил Украины поразили очередной буксир с ЗРК "ТОР" на борту
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.
Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-Морским Силам Украины ВС Украины демилитаризировать российских захватчиков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
СПРАВКА:
Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир "Василий Бех" водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота РФ в 2017 году.
Напомним, ранее в ГУР МО заявили, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, и объяснили, почему для нее так важен столь крошечный кусочек суши в Черном море.