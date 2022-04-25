Росіяни хочуть дістати з "русского корабля" ракети та секретну документацію - Bild

Керівництво Російської Федерації відправило до місця затоплення крейсера "Москва" рятувальний корабель.

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Як повідомляє Bild, щоб дістати з-під води важливі документи та залишки озброєння, задіяли 110-річне судно Комуна.

За даними видання , з-під води намагатимуться витягти з затонулого крейсера "Москва" протикорабельні та зенітні ракети, якими він був оснащений .

Крім цього, російські військові намагатимуться врятувати секретні документи та інше військове обладнання.

При цьому, з судно, враховуючи його розміри, підняти не вийде - він досягає 187 метрів у довжину.

З пеціальний рятувальний корабель "Комуна" був спущений на воду ще 1912 року. Він вважається одним із найстаріших бойових кораблів, якими досі користується військово-морський флот Російської федерації .

"Комуна" спочатку використовувалася для того, щоб діставати з-під води човни, що затонули. Пізніше вона стала транспортним судном для невеликих рятувальних човнів.

Раніше повідомлялося, що силует потопленого ракетного крейсера "Москва", флагмана Чорноморського флоту РФ на дні Чорного моря виявили з супутника.

Нагадаємо, 13 квітня Збройні сили України завдали двох ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва", після чого він затонув. Як пізніше з'ясувалося, це був саме той військовий корабель, якого зверталися захисники острова Зміїний.

Кремль деякий час заперечував той факт, що "Москва" потонула, але згодом офіційно це визнав. Наразі флагман Чорноморського флоту РФ став підводною власністю України.