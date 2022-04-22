"Русский военный корабль" стал подводной собственностью Украины — Минобороны

Ракетный крейсер "Москва", являвшийся флагманом российского Черноморского флота, который был уничтожен ВСУ, стал собственностью Украины.

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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, корабль зарегистрирован под номером 2064 в реестре подводного культурного наследия.

"Ракетный крейсер "Москва" был флагманом российского флота, а стал номером 2064 в реестре подводного культурного наследия Украины! В 80 милях от Одессы знаменитым крейсером и наиболее затонувшим объектом дна Черного моря можно будет любоваться, особенно не погружаясь! Согласно Конвенции ЮНЕСКО, все следы человеческой деятельности на дне Черного моря в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины!" – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 24 февраля 2022 года в Госпогранслужбе заявили, что российские войска обстреляли остров Змеиный с крейсера "Москва" и атаковали боевой авиацией.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет. При этом украинцы дважды отразили атаки оккупантов.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва", после чего он затонул.

При этом власти России не признают, что флагман российского военного флота был уничтожен украинской армией, а утверждают, что на корабле произошел пожар.

Перед этим в Украине начали выпускать почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!".

В частности, "Укрпочта" за семь дней распродала почти все почтовые марки "Русский военный корабль, иди нах..й!", с 20 апреля их больше не продают в почтовых отделениях.

А с 21 апреля их продажу открыли в интернет-магазине государственного почтового оператора Украины.