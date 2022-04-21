Перепродать в 60-80 раз подороже. На "Русском военном корабле" люди зарабатывают тысячи

За одну неделю государственная "Укрпочта" распродала почти все марки "Русский военный корабль, иди нах..й!". Еще со среды, 20 апреля, их уже не реализовали через почтовые отделения, кроме главного – на Майдане Незалежности.

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Учитывая безумный спрос, оператор даже наложил ограничения – продавать не более пяти листов (в одном листе – шесть марок) в одни руки.

Фото многометровых очередей возле центрального киевского отделения сразу облетели соцсети. Как утверждают в разговоре с нами профессиональные коллекционеры-филателисты, такой ажиотаж за всю историю Украины стал действительно беспрецедентным. Такого спроса не было даже на блоки или марки, посвященные "Памяти героев Небесной сотни".

Фото: Александр Комаров

"Те экземпляры, которые в физическом доступе, закончились. Тех людей, которые во вторник стояли много часов в очередях, мы внесли в список, и в среду с 13:00 до 15:00 продавали им марки. Людей много. И объяснить им, что марок уже нет, очень сложно", – говорит в комментарии Delo . ua директор по коммуникациям и связям с органами государственной власти "Укрпочты" Юлия Василенко.

Фото: Александр Комаров

Тех же людей, которых внесли в списки, оказалось более 1,5 тыс.

В отделении марок уже не купишь, но есть еще шанс

Особенно желающим, кому не повезло с отделениями, с четверга дали последнюю возможность приобрести еще 100 тыс. экземпляров через интернет-магазин. Но и здесь базу покупателей ограничили. Как добавляет Юлия Василенко, у оператора был старый почтовый маркет, где обычно продавались марки, ожидавшие своей очереди доработки.

Но все заказы, которые были сделаны в первый день на этом маркете, оператор отменил. Причина – в "Укрпочте" зафиксировали массу спекуляций. Люди брали по 30 тысяч марок на одни руки. Госпожа Василенко искренне признается, что руководство оператора совершило ошибку, не введя ограничения на продажу с самого начала. Хотя на первый взгляд тираж в 1 млн. экземпляров впечатляет.

"Сейчас мы делаем под эту марку отдельно сайт-витрину, лендинг, на котором можно будет ее купить, но уже в ограниченном количестве – до двух листов на данный момент. Мы забронировали под эти продажи более 100 тыс. марок (около 17 тыс. листов), – ред.). Люди смогут сделать ориентировочно 8,5 тыс. заказов", – говорит госпожа Василенко.

Ссылка на этот лендинг "Укрпочта" отправит на указанные электронные адреса прежде всего тем, кто сделал заказ на маркете, чтобы быть корректными по отношению к клиентам, которые на старом маркете пробились первыми. Эти покупатели смогут обновить свои заказы, но уже в существующих рамках.

"Дальше мы дадим эти ссылки всем другим желающим, но марки тогда, очевидно, закончатся через 5 минут. Мы сейчас имеем пару решений, чтобы удовлетворить дополнительный спрос, не допечатывая тираж именно этой марки, но об этом будет сообщено впоследствии", - объясняет директор. по коммуникациям и связям с органами гос власти оператора.

Как заявлял сам глава компании Игорь Смелянский, остальной тираж используют для официальных делегаций, музейных фондов и наших международных обязательств. Также каждый работник "Укрпочты" сможет получить по марке, а небольшая часть будет выделена для поддержки маркетинговых акций с украинскими производителями и предпринимателями.

Так что будут или не будут допечатывать "Корабля"

В беседе с нами Юлия Василенко искренне убеждает, что тираж в 1 млн. экземпляров таким и останется.

"Тираж марки - 1 млн. Допечатывать ее мы не будем по филателистским соображениям, потому что, как и в деньгах, с увеличением тиража теряется ценность. Из-за безумного ажиотажа марки даже не успели доехать до меньших населенных пунктов и остановились на главпочтамтах областей", - уверяет она.

Впрочем, как объясняет один из самых крупных в Украине филателистов на анонимной основе, к заявлениям оператора об отказе от дополнительной печати марок следует относиться скептически.

"Укрпочта" потом эти тиражи, скорее всего, допечатает. С редкими блоками оператор поступал так не раз. Конечно, сегодня они об этом не объявят, потому что цена на перепродаже упадет. Бизнес есть бизнес. Не секрет, что "Укрпочта" продает часть таких марок "своим людям", из-за которых зарабатывает. То же касается НБУ по выпуску коллекционных монет», – говорит коллекционер.

По его словам, компания просто создает искусственный дефицит, в результате чего цена подпрыгивает, а затем участки реализуют марки или блоки, делясь с компанией (блок из марок традиционно дороже, чем та же совокупность марок, но оторванных).

Для сравнения "Укрпочта" установила стоимость блока "Корабля" в 240 грн, но уже сегодня на платформе OLX его иногда перепродают за 15-20 тыс. грн. За считанные часы объявления исчезают, объявления становятся недействительными.

Другими словами, перепродать "Корабль" можно в 60-80 раз дороже.

С коммерческой точки зрения "Укрпочта", подчеркивает филателист, понять можно. Между прочим, так называемые конверты первого дня так же будут стоить дорого – конверт, на котором почтовая марка (обычно памятная) погашена в первый день ее выпуска.

"Во многих западных странах практика другая. Там перед выпуском марок проводится анонс, коллекционеров опрашивают, сколько экземпляров те готовы купить. Выпускают определенное количество блоков, что вполне покрыло бы спрос коллекционеров, и небольшой объем сверху, чтобы распродать всем остальным. В Украине ведь совсем другие порядки. Здесь спрос создается искусственно. И марка только будет расти в цене", – считает он.

Когда статья уже готовилась к публикации стало известно, что с 21 апреля откроется продажа марок "Російський військовий корабель, йди нах..й!" в интернет-магазине "Укрпошти". Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.