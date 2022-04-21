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Марку з російським військовим кораблем можна купити в інтернет-магазині "Укрпошти"
Офіційно новий інтернет-магазин розпочне роботу у п'ятницю, 22 квітня.
З 21 квітня відкривається продаж марок "Руський військовий корабель, йди нах..й!" в інтернет-магазині "Укрпошти". Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
"Щоб все було чесно і прозоро, 100 тисяч марок буде виділено на інтернет-магазин. І починаючи з четверга у нашому інтернет магазині зможуть придбати марки (2 листи на 1 замовлення) ті, хто зробив замовлення у перші дні, а з п'ятниці будь-який клієнт в Україні або за її межами.Таким чином, ще понад 8300 клієнтів зможуть отримати марки", — написав Смілянський.
Смілянський додав, що у п'ятницю компанія офіційно запускає новий онлайн-магазин, де можна купити марки "Руський військовий корабель, йди нах..й!", а також майки та інші речі із зображенням легендарної марки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Інші тиражі марки будуть використані для офіційних делегацій, музейних фондів, міжнародних зобов'язань у рамках Світового поштового союзу та з філателістичних абонементів.
Також кожен працівник "Укрпошти" зможе отримати 1 марку, а невелику частину буде виділено на підтримку маркетингових акцій з українськими виробниками та підприємцями.
Нагадаємо, що "Укрпошта" за сім днів розпродала майже всі поштові марки "Руський військовий корабель, йди нах..й!", з 20 квітня їх більше не продають у поштових відділеннях.