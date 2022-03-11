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"Русский военный корабль, иди нах..й!" — "Укрпочта" определила лучший эскиз для почтовой марки

марка змеиный
Эскиз марки. Фото: "Укрпочта"

"Укрпочта" назвала эскиз, по которому изготовит почтовую марку "Русский военный корабль, иди нах..й!" в честь украинских воинов. Для этого компания провела конкурс, сообщает УНИАН.

Знаменитую фразу украинские пограничники с острова Змеиный произнесли в ответ на предложение оккупантов из РФ сдаться.

Победил украинский художник, Boris Groh, работу которого предпочли более 1 700 человек из 8 000, проголосовавших в ходе выбора эскиза для марки.

Напомним, вечером 24 февраля 2022 года в Госпогранслужбе заявили, что российские войска обстреляли остров Змеиный из корабельных вооружений и атаковали боевой авиацией.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет. При этом украинцы дважды отразили атаки оккупантов.

Затем появилась информация, что военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену.

Автор:
Сергей Горелов